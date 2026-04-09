Sanofi proposera Nuvaxovid, un vaccin non-ARNm contre la COVID-19, pour la saison automnale 2026-2027

La disponibilité provinciale et territoriale sera confirmée après les discussions en cours et les évaluations provinciales

Le transfert de l'autorisation de mise en marché de Novavax fait suite à l'entente stratégique entre Sanofi et cette entreprise signée en mai 2024

Ce transfert souligne l'engagement de Sanofi envers la santé publique et l'innovation vaccinale au Canada

TORONTO, le 9 avril 2026 /CNW/ - Sanofi annonce aujourd'hui qu'elle est désormais la détentrice de l'autorisation de mise en marché au Canada de Nuvaxovid, un vaccin non-ARNm contre la COVID-19 à base de protéines. Nuvaxovid représente un nouveau jalon dans l'engagement de Sanofi à bâtir une gamme diversifiée de vaccins de premier ordre et à s'attaquer aux maladies respiratoires qui touchent la population canadienne tout au long de la vie. Sanofi proposera Nuvaxovid au Canada pour la saison automnale 2026-2027.

« Avec le lancement de Nuvaxovid, un vaccin non-ARNm contre la COVID-19 à base de protéines, Sanofi est maintenant en mesure d'offrir un plus grand choix à la population canadienne en matière de protection contre la COVID-19. La disponibilité de Nuvaxovid signifie que chaque Canadien et Canadienne aura la possibilité d'avoir accès au vaccin contre la COVID-19 de son choix », a déclaré Delphine Lansac, directrice générale, Vaccins, chez Sanofi. « La population canadienne a clairement exprimé le besoin d'avoir accès à une option non-ARNm en ce qui a trait à la protection contre la COVID-19. Grâce à ce transfert, Sanofi peut maintenant répondre à ce besoin. »

Nuvaxovid est un vaccin non-ARNm à base de protéines indiqué pour l'immunisation active visant à prévenir la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de 12 ans et plus1. Il a été démontré qu'il présente un profil de tolérabilité favorable, adapté à la vaccination saisonnière2-4. Le vaccin repose sur une plateforme technologique éprouvée, à base de protéines et a également fait preuve d'une efficacité d'environ 90 % dans la prévention de la COVID-19 symptomatique, selon les résultats d'études cliniques pivots de phase III5-6.

Sanofi supervisera la production, la distribution et la surveillance de l'innocuité du vaccin à titre de nouvelle détentrice de l'autorisation de mise en marché. Dans la perspective de la saison des virus respiratoires 2026-2027, Sanofi se prépare activement à répondre à la demande au Canada, en s'efforçant de garantir aux patients l'accès à ce vaccin unique contre la COVID-19, à base de protéines et non-ARNm, offrant ainsi une plus large gamme de vaccins respiratoires.

À propos de la COVID-19

La COVID-19 demeure une cause majeure de maladie, d'hospitalisation et de décès, ce qui représente un lourd fardeau pour le système de santé au Canada. Au cours de la saison automne-hiver 2024-2025, le Canada a enregistré plus de 120 718 cas confirmés de COVID-19, plus de 33 500 hospitalisations, 469 admissions en soins intensifs et plus de 2 300 décès dus à la COVID-197.

La maladie a non seulement des conséquences immédiates sur la santé, mais elle augmente également le risque à long terme de complications cardiovasculaires, notamment de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux⁸. Malgré ces risques persistants, 73,9 % des adultes canadiens n'ont pas été vaccinés en 2024-2025; une partie importante de la population reste donc vulnérable aux formes graves de la COVID-199. L'élargissement des options vaccinales pourrait contribuer à renforcer la confiance vis-à-vis des vaccins et à améliorer le taux de vaccination, ce qui permettrait, à terme, de réduire le fardeau de la COVID-19 pour la population et le système de santé canadien.

À propos de Sanofi

Sanofi est une société biopharmaceutique qui innove en recherche et développement et exploite l'IA. Elle est déterminée à améliorer la vie des gens et à être une solide source de croissance. Nous mettons à profit notre compréhension approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier. Nos produits en développement représentent une lueur d'espoir pour des millions d'autres patients.

Sanofi est le plus grand fabricant de produits biopharmaceutiques au Canada et investit, innove et opère dans l'ensemble de la filière des sciences de la vie. Nous comptons plus de 2 000 employés, investissons 20 % de nos revenus annuels dans la recherche biopharmaceutique et sommes en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars en nouvelles infrastructures. Sanofi est socialement active et collabore avec ses partenaires pour créer un écosystème durable et bâtir un Canada en meilleure santé.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

Références

MONOGRAPHIE DE NUVAXOVID MD , 06 mars 2026. Marchese AM et al. J Infect Dis. 2024;230(2):e496-e502. Atmar RL, Lyke KE, Deming ME et al. Homologous and heterologous Covid-19 booster vaccinations. N Engl J Med 2022; 386:1046-57. 27. Lyke KE, Atmar RL, Dominguez Islas C et al. Immunogenicity of NVX-CoV2373 heterologous boost against SARS-CoV-2 variants. NPJ Vaccines 2023; 8:98. Heath PT et al. N Engl J Med. 2021;385(13):1172-1183. Dunkle LM et al. N Engl J Med. 2022;386(6):531-543. Agence de la santé publique du Canada. (2026). Rapport canadien de surveillance des virus respiratoires. Santé infobase. Coup d'œil : Rapport canadien de surveillance des virus respiratoires -- Canada.ca Agence de la santé publique du Canada. Enquête sur la couverture vaccinale contre les infections respiratoires saisonnières. Ottawa : Agence de la santé publique du Canada; 2025-10-31. https://sante-infobase.canada.ca/vaccination/enquete-couverture-vaccinale-infections-respiratoires-saisonnieres/ Xie Y et al. JAMA. 2024;331(22):1963-1965.



SOURCE Sanofi-Aventis Canada Inc.

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