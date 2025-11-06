Rezurock® (comprimés de bélumosudil) figure maintenant sur la liste des médicaments remboursables de la RAMQ; il est ainsi accessible aux patients adultes et enfants de 12 ans et plus atteints de la forme chronique de la réaction du greffon contre l'hôte (GVHD), après l'échec d'au moins deux thérapies systémiques.

Cette étapefait suite à l'approbation par Santé Canada (mars 2023), à la recommandation de l'AMC (mars 2024) et à la recommandation de l'INESSS (mai 2024).

La GVHD chronique est une complication grave survenant après une greffe qui touche plusieurs organes, y compris la peau, la bouche, les yeux, les articulations, le foie, les poumons et le tractus gastro-intestinal. Elle a de profondes répercussions sur la qualité de vie.

TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La province du Québec a ajouté Rezurock® (comprimés de bélumosudil) à la liste des médicaments remboursables de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus atteints de la forme chronique de la réaction du greffon contre l'hôte (GVHD) après l'échec d'au moins deux thérapies systémiques précédentes1. Les critères à remplir pour accéder au remboursement sont disponibles sur le site Web de la RAMQ.

Santé Canada a approuvé Rezurock® pour cette indication en mars 2023. L'Agence des médicaments du Canada (AMC) a recommandé son remboursement par les régimes d'assurance-médicaments publics le 4 mars 2024 chez les patients âgés de 12 ans et plus ayant un diagnostic clinique de GVHD chronique modérée ou grave et dont la maladie n'a pas présenté de réponse suffisante à au moins deux traitements à action générale2. L'INESSS a, à son tour, émis une recommandation avec conditions en vue du remboursement de Rezurock® le 2 mai 2024. Les renseignements complets sur les critères de remboursement sont disponibles sur le site Web de la CDA-AMC et le site Web de l'INESSS.

Adèle Fondeux

Directrice générale, Médicaments grand public, Sanofi

« Les patients vivant avec une GVHD chronique au Québec peuvent désormais accéder à une nouvelle option de traitement en cas d'échec des autres thérapies. Pour les familles aux prises avec ces complications sérieuses à la suite d'une greffe, l'accès au remboursement public permet d'éliminer un obstacle important. Nous allons continuer de collaborer avec les provinces et territoires pour nous assurer que les patients de tout le Canada aient la même chance. »

Dr . Christopher Lemieux, MD, FRCPC, DRCPC Hémato-oncologue,

Directeur du programme de thérapie cellulaire, CHU du Québec - Université Laval

« La réaction du greffon contre l'hôte touche plusieurs organes et peut avoir de profondes répercussions sur la qualité de vie des patients. Cette étape majeure pour Rezurock® apporte un nouvel espoir aux patients et aux familles qui manquent d'options thérapeutiques depuis trop longtemps. Pour les patients québécois présentant des symptômes graves, l'accès à des traitements innovants représente un progrès indéniable, mais pas seulement. Cela ouvre la voie à une meilleure prise en charge de cette maladie complexe ».

La forme chronique de la GVHD est une complication qui peut survenir à la suite d'une greffe de cellules souches allogénique, entraînant une morbidité et une mortalité importante3. Dans la GVHD chronique, les cellules immunitaires du donneur (greffon) attaquent les cellules du patient (hôte), ce qui provoque une inflammation et une fibrose dans de nombreux tissus, y compris la peau, la bouche, les yeux, les articulations, le foie, les poumons, l'œsophage et le tractus gastro-intestinal4-5.

À propos de Rezurock®

Rezurock® est un inhibiteur de la protéine kinase-2 en spirale enroulée associée à Rho (ROCK2) et ROCK1, avec des valeurs de CI 50 d'environ 100 nm et 3 μm, respectivement. Le bélumosudil a régulé négativement les réponses pro-inflammatoires via la régulation de l'activité des lymphocytes T CD4+ et la phosphorylation de STAT3/STAT5 dans des tests de lymphocytes T humains ex vivo ou in vitro. Le bélumosudil a également inhibé la signalisation pro-fibrotique in vitro. In vivo, Rezurock® démontre son activité dans une variété de modèles animaux de la GVHD1.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique axée sur la R&D, propulsée par l'IA et déterminée à améliorer la vie humaine et à être une solide source de croissance. Nous mettons à profit notre compréhension approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier. Nos produits en développement représentent une lueur d'espoir pour des millions d'autres patients.

Sanofi est le plus grand fabricant de produits biopharmaceutiques au Canada et la seule entreprise à investir, à innover et à œuvrer dans toute la chaîne de valeur des sciences de la vie. Nous comptons plus de 2 000 employés, investissons 20 % de nos revenus annuels dans la recherche biopharmaceutique et sommes en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars en nouvelles infrastructures. Sanofi est socialement active et collabore avec ses partenaires pour créer un écosystème durable et bâtir un Canada en meilleure santé.

