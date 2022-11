MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), a remporté pour une deuxième année consécutive le prix Innovation et protection de l'environnement du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (« CETEQ »). Cette fois, c'est sa solution novatrice ALTRA d'élimination des PFAS dans l'eau, ces produits chimiques toxiques éternels, qui a été reconnue pour son ingéniosité et son efficacité.

« Nous sommes très fiers d'avoir reçu ce prix pour une deuxième fois, qui souligne de nouveau le travail exceptionnel accompli par nos gens. Notre équipe est déterminée à trouver des solutions et développer de nouvelles technologies afin de protéger notre environnement et nos ressources en eau », affirme Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, LOGISTEC.

La solution éprouvée sur le terrain d'ALTRA est prête à révolutionner le traitement des PFAS dans l'eau. Il a fallu des années de recherche et de développement à l'interne afin de trouver un équilibre innovant pour le traitement de l'eau contaminée. Les experts chez ALTRA ont réussi à développer une solution de traitement robuste et efficace qui élimine de manière rentable les PFAS, à chaîne longue et courte, et qui est entièrement adaptable selon les besoins du client et les niveaux de contamination.

« Avec notre équipe d'experts et de scientifiques, nous avons pu développer à l'interne cette solution remarquable pour éliminer les PFAS dans l'eau. Cette nouvelle technologie est des plus prometteuses, comme nous avons pu le constater sur le terrain au cours de nos multiples projets tests, surtout pour le traitement des sources d'eau fortement contaminées par des PFAS », a expliqué Martin Bureau, vice-président, innovation, SANEXEN.

« La technologie d'ALTRA a été éprouvée sur le terrain à plusieurs sites contaminés grâce à nos unités mobiles - qui sont uniques au Canada pour les concentrés de PFAS. C'est ce qui nous motive chez SANEXEN : trouver des solutions qui sont rentables et qui auront un impact positif durable sur l'environnement et sur nos communautés, pour les générations futures », a conclu Jean-François Bolduc, président, SANEXEN.

Le prix a été décerné lors du gala annuel Envirolys du CETEQ, qui a eu lieu le 21 novembre à Montréal. Le gala Envirolys vise à faire connaître l'expertise privée de l'économie verte, l'entrepreneuriat et l'innovation des bâtisseurs de l'industrie des services environnementaux, ainsi que les nouvelles technologies et projets significatifs en environnement au Québec.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 37 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution auxquels le monde fait face.

À propos du CETEQ

Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (« CETEQ ») est l'association patronale qui regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l'économie verte québécoise. Les membres du CETEQ œuvrent chaque jour, sur le terrain, à l'assainissement de l'environnement et emploient plus de 15 000 travailleurs pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,1 milliards $. Le CETEQ a pour mission la promotion du développement durable et de l'expertise du secteur privé dans l'industrie de l'environnement. Le CETEQ encourage également des standards de performance élevés et un contexte d'affaires concurrentiel propice à l'innovation et au développement de nouvelles technologies vertes.

