MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), a remporté la soumission pour le projet de restauration environnementale du terrain de l'ancienne usine Aleris à Trois-Rivières, au Québec. D'une durée estimée de quatre ans, ce projet majeur sera complété pour le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatique, de la Faune et des Parcs du Québec, afin de redonner à la communauté ce vaste terrain.

« Il s'agit d'un projet de grande envergure pour la communauté », affirme Éric Sauvageau, vice-président exécutif, SANEXEN. « Au cours de nos 37 années d'histoire, SANEXEN s'est fait un devoir de mettre son expertise et son expérience sur le terrain au profit de ses clients et de ses communautés. Nous allons voir de plus en plus de projets importants en restauration de sites en Amérique du Nord et nous sommes très fiers d'être un partenaire de confiance pour les gouvernements et les villes ».

Le contrat de restauration environnementale de cette ancienne usine d'aluminium est estimé à 17,5 millions $. L'équipe d'experts de SANEXEN décontaminera entièrement les lieux, afin de donner une seconde vie à cette immense friche industrielle d'une superficie équivalant à 14 terrains de soccer.

SANEXEN a été sélectionnée pour l'expérience approfondie, les connaissances pratiques et l'expertise de ses équipes sur le terrain. La société a complété plus de 6 000 projets et plus de 2 milliards $ de travaux en environnement. Son équipe d'experts a traité plus de 10,3 milliards de litres d'eau contaminée et 19 millions de tonnes de sols impactés. Les initiatives innovantes de SANEXEN sont nombreuses et variées et se traduisent par des interventions environnementales concrètes, des investissements financiers importants, ainsi qu'une collaboration étroite avec tous les partenaires et les parties prenantes.

« Ce type de projet complexe requiert de l'ingéniosité, de l'innovation, et surtout de l'expérience éprouvée sur le terrain, des qualités dont dispose notre équipe», a ajouté Jean-François Bolduc, président, SANEXEN. « Nous sommes fort heureux d'être en charge de ce projet structurant, qui permettra de redonner l'espace et de multiples opportunités à la communauté de Trois-Rivières ». La ville de Trois-Rivières souhaite installer un nouveau quartier urbain durable sur l'immense terrain de 18,5 hectares. Les activités de l'usine Aleris ont cessé en 2008 et elle a été démolie en 2020.

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 37 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution auxquels le monde fait face.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, LOGISTEC Corporation, Téléphone : 514 985-2337, [email protected]