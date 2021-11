TORONTO, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Lors du gala annuel du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (« CETEQ ») qui s'est tenu le 15 novembre à Montréal, SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation, s'est vu décerné le prestigieux prix Innovation et protection de l'environnement du Gala Envirolys. L'équipe est à nouveau reconnue pour son ingéniosité et son savoir-faire, ayant démontré qu'il est possible de revaloriser des matières résiduelles issues des centres de construction et de démolition (« C&D ») et contribuer pleinement à une économie circulaire.

« Nous sommes passionnés par l'innovation et déterminés à repousser les limites chaque fois que nous lançons un nouveau service ou une nouvelle technologie de l'environnement », affirme Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, LOGISTEC Corporation.

SANEXEN a ouvert le premier centre en Amérique du Nord de récupération des fines de C&D. L'équipe d'experts transforme les débris de C&D en sous-produits à valeur ajoutée tels que le compost, les agrégats et le bois. Cette usine offre un traitement à grande échelle jusqu'à 150 000 tonnes métriques par an. Les fines de C&D représentent une grande partie des matériaux gérés par les centres de tri de C&D, certaines installations générant jusqu'à 25 % de leur volume entrant en fines de C&D. Des centaines de millier de tonnes de ces débris de C&D seront désormais entièrement recyclés et réutilisés au lieu de finir dans des sites d'enfouissement.

« La technologie en instance de brevet de SANEXEN est le fruit de cinq années de travail en recherche et développement par l'équipe d'innovation de SANEXEN, avec le soutien de RECYC-Québec et du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques », a expliqué Martin Bureau, vice-président, innovation.

« La technologie et le savoir-faire derrière cette innovation offrent de belles perspectives pour SANEXEN d'avenir dans ce secteur d'activité . Nous travaillons également activement à la prochaine génération de récupération des fines de C&D, transformant les débris en matériaux de construction de qualité supérieure qui seront réintégrés dans les futurs projets de construction », conclut Mathieu Germain, directeur du développement stratégique.

À propos de LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 54 installations portuaires et 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXENet de FER-PAL Construction Ltd.

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 35 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution auxquels le monde fait face.

À propos de la CETEQ

Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est l'association patronale qui regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l'économie verte québécoise. Les membres du CETEQ œuvrent chaque jour, sur le terrain, à l'assainissement de l'environnement et emploient plus de 15 000 travailleurs pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,1 milliards $. Le CETEQ a pour mission la promotion du développement durable et de l'expertise du secteur privé dans l'industrie de l'environnement. Le CETEQ encourage également des standards de performance élevés et un contexte d'affaires concurrentiel propice à l'innovation et au développement de nouvelles technologies vertes.

