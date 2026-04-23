Sandrine Archambault nommée présidente-directrice générale de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR), présidé par Pierre Nelis, est heureux d'annoncer la nomination de Sandrine Archambault à titre de présidente-directrice générale de la Fondation. Elle entrera en poste le 4 mai 2026.

Avant de se joindre à la Fondation, Mme Archambault a occupé le poste de vice-présidente, développement stratégique et cheffe des opérations au Conseil du patronat du Québec (CPQ). Gestionnaire chevronnée et communicatrice reconnue, son parcours professionnel l'a également menée à occuper plusieurs postes de direction générale, notamment à la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM), où elle s'est distinguée par sa capacité à rallier les équipes autour d'une vision claire et porteuse. Par son expertise, elle saura mener de main de maitre les différents projets en cours, notamment la grande campagne lancée à l'automne 2025.

Elle a par ailleurs dirigé l'AQTIS 514 IATSE, un syndicat représentant plus de 8 000 professionnelles et professionnels de l'industrie de l'audiovisuel, et Infopresse, un média spécialisé en communication et marketing. Engagée dans sa communauté, Sandrine Archambault a siégé à plusieurs conseils d'administration, notamment ceux de la Fondation Espace pour la vie et du Canadian Entertainment Industry Retirement Plan.

« Le conseil d'administration est très fier d'accueillir Sandrine Archambault à la tête de la Fondation. Son expérience, sa vision stratégique et sa compréhension fine du rôle de la Fondation au cœur de la communauté constituent des atouts majeurs pour poursuivre et amplifier notre mission. Nous sommes convaincus qu'elle s'inscrira naturellement dans l'élan déjà bien établi, en rassemblant équipes, partenaires et donateurs autour d'une ambition commune : transformer durablement l'avenir des soins pour la population », souligne Pierre Nelis, président du conseil d'administration.

« Tout au long de mon parcours, j'ai été témoin de la force de l'engagement collectif et de la capacité des communautés à se mobiliser autour de causes qui les animent. La philanthropie incarne cette même énergie : elle permet de rassembler, de soutenir et de bâtir durablement. Je suis fière de mettre cette sensibilité et cette expérience au service de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, au bénéfice des patients, des équipes et de toute la communauté. » - Sandrine Archambault

À propos de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 45 ans, la Fondation HMR engage les donateurs et partenaires pour bâtir des communautés en santé et contribuer à transformer l'avenir des soins. En soutenant des projets liés à la recherche, à l'enseignement ainsi qu'à la prise en charge des patients de leurs soins à la sortie de l'hôpital, la FHMR agit comme leader philanthropique innovant, pour le bien-être de sa population. Elle y parvient notamment grâce à divers partenaires qui placent la santé au cœur de leurs actions.

SOURCE Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR)

Source : Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR), Charlotte Rancourt-Castilloux, Directrice des communications, 514 252-3435 poste 7143