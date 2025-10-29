Elle vise à amasser 150 M$ d'ici 2030 pour transformer l'avenir des soins et bâtir des communautés en santé

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR) lance aujourd'hui la plus grande campagne de financement de son histoire avec l'objectif ambitieux d'amasser 150 M$ d'ici 2030 pour transformer l'avenir des soins et bâtir des communautés en santé. Sous le thème Laisser sans maux, on ose y croire, cette campagne est soutenue par plusieurs personnalités influentes au Québec qui forment le grand cabinet de campagne.

« Oser, ça fait partie de notre ADN. C'est pour cette raison que nous lançons la campagne la plus ambitieuse de notre histoire. Les équipes y soignent avec la conviction de laisser sans maux, et c'est grâce à la mobilisation de toute la population que nous osons y croire. D'ici la réalisation du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), les besoins ne disparaissent pas, ils augmentent. C'est pourquoi il est urgent de se mobiliser pour le bien-être de la population, pour l'amélioration des soins, pour le développement de la recherche et pour le perfectionnement des équipes. Pour continuer l'innovation et maintenir l'excellence, il faut agir maintenant », a déclaré Julie Desharnais, présidente et directrice générale de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Centre d'expertise reconnu à travers le monde, l'HMR dessert 26 % de la population montréalaise. Il s'agit d'un des hôpitaux les plus importants au Québec, qui joue un rôle crucial au sein du réseau de la santé. C'est un lieu où la qualité des soins et la bienveillance vont de pair avec l'innovation. En plus des soins pour sa communauté, l'Hôpital accueille des patients de partout au Canada qui bénéficient de son expertise reconnue mondialement en immuno-oncologie, néphrologie et ophtalmologie. « L'HMR, c'est un esprit de communauté solidaire porté par un profond sentiment d'appartenance qui se vit au quotidien, tant au niveau des équipes que des personnes soignées », a ajouté Julie Desharnais.

Ensemble pour un avenir en santé : 150 M$ pour des projets concrets et transformateurs

Les besoins sont urgents et grandissants. Chaque contribution à la campagne permettra de financer plusieurs projets innovants pour accélérer la recherche afin de traiter des maladies encore incurables, acquérir des équipements de pointe et offrir des soins plus accessibles et adaptés aux patients.

Les fonds amassés visent à soutenir deux grands piliers :

TRANSFORMER L'AVENIR DES SOINS | 80 M$

Transformer l'avenir des soins, c'est investir pour accélérer la recherche et former les équipes aux techniques de soins avancées. En innovant, en développant de nouveaux soins et en intégrant les meilleures pratiques de partout sur la planète, on ouvre de nouvelles voies pour traiter, guérir et offrir de l'espoir aux patients d'aujourd'hui et aux générations à venir.

Projets phares : thérapie cellulaire et thérapie génique, structure de recherche clinique et soins à domicile en néphrologie.

BÂTIR DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ | 70 M$

Bâtir des communautés en santé, c'est offrir des soins de qualité, accessibles et adaptés à la réalité de chacun, et avoir accès à des équipements de pointe. Nous permettons aux équipes de traiter et d'accompagner les personnes avec humanité à chaque étape de leurs soins. Nous osons sortir des soins traditionnels et avoir un impact sur tout le continuum, à l'intérieur de l'hôpital comme à domicile, avant et après la maladie. Ce pilier soutiendra également des initiatives durables qui préserveront notre santé collective.

Projets phares : matériel et équipement de soins (IMR, microscopes, robots chirurgicaux, etc.), soins à domicile et clinique pédiatrique transculturelle.

Un cabinet de campagne mobilisé pour faire une différence : Laisser sans maux, on ose y croire!

Pour réaliser son ambitieux objectif, la FHMR peut compter sur un cabinet de campagne d'exception, reflet de toute une communauté mobilisée. Composé de membres influents issus des milieux des affaires, scientifiques, philanthropiques, artistiques et de la politique, ce cabinet rassemble des forces vives de tous horizons.

La liste complète de la composition du cabinet et des ambassadeurs de campagne se trouve ici.

Julie Gascon :

« C'est un plaisir de joindre ma voix à l'importante mission de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ensemble, par notre appui et notre engagement, nous pouvons permettre à l'excellence des soins et aux innovations de persister. J'ose croire aux talents de ces équipes qui offrent le meilleur d'eux-mêmes au quotidien pour le bien-être de nos communautés. »

Christian Yaccarini :

« C'est avec enthousiasme que j'ai accepté la co-présidence de la campagne de levée de fonds de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Au-delà d'un nouvel hôpital, il faut maintenir la pérennité de ce centre d'excellence médicale. J'ose croire que cette indispensable campagne y parviendra grâce à votre appui. »

À propos de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 45 ans, la Fondation HMR engage les donateurs et partenaires pour bâtir des communautés en santé et contribuer à transformer l'avenir des soins.

En soutenant des projets liés à la recherche, à l'enseignement ainsi qu'à la prise en charge des patients de leurs soins à la sortie de l'hôpital, la FHMR agit comme leader philanthropique innovant, pour le bien-être de sa population. Elle y parvient notamment grâce à divers partenaires qui placent la santé au cœur de leurs actions.

