LAISSER SANS MAUX, ON OSE Y CROIRE - Un don doublement historique pour la FHMR

MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR) a lancé son ambitieuse campagne 2025-2030 avec une grande nouvelle mercredi soir. Elle a rendu public le don le plus important de son histoire, un engagement de 10 millions de dollars de la Fondation Sandra et Alain Bouchard.

L'annonce a marqué la soirée de lancement qui a rassemblé plus de 150 personnes au Quai du Vieux-Port de Montréal. Patrice L'Écuyer, ambassadeur de la Fondation, a animé l'événement qui se tenait sous le signe de la mobilisation.

La nouvelle campagne, avec un objectif de 150 millions, est la plus grande jamais organisée par la FHMR. Sous le thème Laisser sans maux, on ose y croire, cette campagne est soutenue par plusieurs personnalités influentes au Québec qui forment le grand cabinet de campagne. Julie Gascon, PDG du Port de Montréal, et Christian Yaccarini, Président et chef de la direction de la Société de développement Angus, sont les deux coprésidents de la campagne.

Chaque contribution à la campagne permettra de financer plusieurs projets innovants pour accélérer la recherche afin de traiter des maladies encore incurables, acquérir des équipements de pointe et offrir des soins plus accessibles et adaptés aux patients.

