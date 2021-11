Que le 27 novembre marque le début du soutien des consommateurs par l'achat local pour aider les propriétaires de PME toujours inquiets de cette saison des Fêtes décisive

MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW/ - À quelques jours du Samedi PME, la moitié des propriétaires de PME (49 %) ont peur que leurs clients privilégient à leurs dépens les grandes entreprises et ne reviennent plus. C'est ce que révèlent les résultats d'un tout nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Les nouvelles données de Maru/Matchbox dévoilées aujourd'hui par la FCEI montrent que cette inquiétude est fondée. En effet, comme c'était le cas en 2020, les consommateurs prévoient dépenser deux fois plus dans les grandes surfaces et auprès des géants du commerce en ligne que dans les PME, soit en magasin soit sur Internet. Autre donnée préoccupante pour les petits commerces : près d'un quart des Canadiens (22 %) disent avoir l'intention de dépenser globalement moins cette année pour les Fêtes que l'année dernière. Les intentions d'achat nettes à l'échelle nationale sont en baisse de 13 points de pourcentage*.

D'après les résultats du sondage de la FCEI, malgré leur inquiétude, beaucoup de chefs de PME (43 %) ont bon espoir que leur chiffre d'affaires des Fêtes sera meilleur cette année qu'en 2020.

« Le moins qu'on puisse dire, c'est que la pandémie a été la pire période jamais vécue par les PME canadiennes. Rappelons-nous que l'année dernière, beaucoup d'entre elles ont même dû fermer leurs portes pendant la période cruciale des Fêtes. Pouvoir continuer de bien servir leurs clients a été leur bougie d'allumage et leur lueur d'espoir. Le Samedi PME, c'est vraiment l'occasion d'aller répandre l'esprit des Fêtes en choisissant les petits commerces tout en faisant une différence pour notre économie », déclare François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Concours Samedi PME

Pour promouvoir le magasinage local dans les PME durant les Fêtes, la FCEI a lancé un nouveau concours Samedi PME qui offre des prix d'une valeur de plus de 20 000 $. Les consommateurs, mais aussi les propriétaires de PME et leurs employés, peuvent s'inscrire sur le site JechoisisPME.ca d'ici le 28 novembre pour courir la chance de gagner l'un des 10 prix en argent (2 000 $) ou une carte-cadeau eBay.

En plus du concours, la FCEI propose un dessin à colorier pour s'amuser et rappeler la joie que les PME apportent à leur communauté à cette période de l'année. Les médias imprimés qui souhaitent soutenir les PME de leur région sont invités à publier le dessin à colorier jusqu'au 28 novembre en le téléchargeant à fcei.ca/dessinacolorier.

Tous les médias peuvent également donner à leur public la chance de gagner au concours en faisant sa promotion et en encourageant les consommateurs à consulter le site JechoisisPME.ca.

Source des données du sondage d'opinion

Le sondage a été réalisé par Maru Public Opinion entre le 6 et le 7 octobre 2021 auprès de 1 511 adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les participants du panel en ligne de La Voix Maru Canada. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,4 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du niveau d'éducation, de l'âge, du sexe, de la région et de la langue afin de correspondre aux données démographiques du Recensement qui garantit un échantillonnage représentatif de l'ensemble de la population d'adultes canadiens. Pour consulter une analyse et une vérification indépendantes des résultats, ainsi que les tableaux qui illustrent les données et une description des services de La Voix Maru Canada, rendez-vous à https://www.marugroup.net/polling (en anglais uniquement).

*Pour les Fêtes, les consommateurs canadiens indiquent avoir l'intention de dépenser plus (9 %), moins (22 %) ou à peu près autant (69 %) cette année qu'en 2020, soit une baisse nette de 13 %.

Source des données de la FCEI

Les résultats sont extraits du sondage Votre voix - Octobre 2021, effectué entre le 14 et le 27 octobre 2021, et se fondent sur un échantillon de 4 118 répondants. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

Le Samedi PME

Le Samedi PME est organisé par la FCEI et American ExpressMD et commandité par eBay Canada. Cet événement encourage l'achat local et les initiatives visant à soutenir les PME et fournit aux chefs d'entreprise des affiches et des outils. Le concours Samedi PME est commandité exclusivement par la FCEI et eBay Canada, une plateforme de commerce à l'échelle mondiale utilisée par les PME.

