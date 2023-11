Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 2023

Le Mouvement québécois de la qualité accélère la transformation durable et responsable des organisations québécoises

MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) présente la 31e édition du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (Salon MPA). Pour l'occasion, des milliers de chefs d'entreprise, d'experts et de passionnés de la performance et de la qualité convergent aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal pour prendre part au plus important événement consacré à l'amélioration continue et à l'innovation au Canada. Cet événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires consiste en une journée qui permet à des entreprises de faire part de leurs stratégies gagnantes pour faire face aux défis du marché du travail actuel. Les ressources humaines, la formation et l'innovation sont au cœur de cet événement. Je félicite les entreprises honorées aujourd'hui et je salue le travail exceptionnel des responsables de l'organisation du Salon! », souligne Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« L'innovation est au cœur de la vision économique de notre gouvernement, et le Mouvement québécois de la qualité déploie des efforts pour en promouvoir l'adoption au sein des entreprises. Je salue les organisations du Québec qui visent l'excellence en investissant dans l'amélioration continue de leurs procédés », mentionne M. Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Notre équipe d'experts accompagne des centaines d'organisations de tous les secteurs économiques, partout au Québec, chaque année. Nous travaillons en partenariat avec des chefs d'entreprise et leurs équipes afin d'accélérer la mise en œuvre de projets de transformation durable qui permettront aux organisations de se réinventer ainsi que d'accroître leur productivité, leur compétitivité et leur performance sur l'échiquier mondial », déclare Guy Martel, président-directeur général du Mouvement québécois de la qualité.

Programmation renouvelée et interactive

Le Salon MPA présente une programmation renouvelée et interactive pour sa 31e édition. En effet, la zone expérientielle se transforme complètement pour mettre en valeur le concept de ludification (gamification). Le pavillon 5.0, véritable vitrine mettant en lumière la 5e révolution industrielle, place l'humain au cœur de la transformation numérique et met l'accent sur l'urgence de réduire l'empreinte carbone (GES) des entreprises.

Le Salon propose également plusieurs formations et conférences offertes par des experts du MQQ et des dirigeants chevronnés. Une trentaine de projets d'amélioration continue, menés avec succès par des équipes passionnées avec qui il est possible d'échanger sur place, sont aussi au programme.

« Le lien entre le Salon MPA et la transformation numérique s'accentue à chaque édition. Ce virage - entrepris par de nombreuses organisations - génère d'importants gains de productivité, puisqu'il permet à celles-ci de produire plus de biens et de livrer plus des services sans nécessairement accroître les effectifs, un avantage de taille dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre », explique M. Martel.

Le Salon constitue une occasion unique d'échanger, de découvrir les bons coups d'entreprises québécoises et d'explorer les nouvelles tendances en matière d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, d'intelligence artificielle, de fabrication à valeur ajoutée (Lean), d'innovation durable et de gestion des ressources humaines.

Reconnaissance du leadership québécois

Le Salon MPA est l'occasion pour le gouvernement du Québec de remettre les Prix performance Québec, une marque de distinction qui met en lumière des organisations québécoises s'étant démarquées par la qualité de leur gestion ainsi que par leur performance globale.

Forum des leaders : Poursuivre sa croissance dans un environnement incertain

Le Forum des leaders réunit cinq chefs d'entreprise qui - malgré un environnement économique et géopolitique incertain - ont réussi à maintenir le cap sur la croissance. La pandémie, la guerre en Ukraine, les enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, la hausse rapide des taux d'intérêt, le resserrement des politiques monétaires, la montée du protectionnisme américain et la pénurie de main-d'œuvre sont autant de défis avec lesquels les organisations doivent composer.

Le Forum accueille cette année : Claude Barbeau, directeur général d'INNOTEX; Serge Bohec, président fondateur de La Petite Bretonne; Isabelle Côté, présidente-directrice générale de Coffrages Synergy; Hugue Meloche, président et chef de la direction de Groupe Meloche; et Dany Michaud, président-directeur général de Voghel.

Conférencier de renommée internationale

Jerry ThompSon III du Groupe Simon Sinek présente la conférence internationale, Le jeu infini. S'il y a un mot qui décrit le mieux Jerry ThompSon III, c'est « l'aventurier ». Curieux, autodidacte, Jerry a passé la dernière décennie à plonger au-delà des frontières de l'art, de la culture et des affaires pour faire évoluer sa compréhension du monde, de la théorie à la pratique.

Dans les jeux finis, comme le football ou les échecs, les joueurs sont connus, les règles sont fixes et le point final est clair. Les gagnants et les perdants sont facilement identifiables. Dans les jeux infinis, comme celui des affaires, de la politique ou de la vie, les joueurs vont et viennent, les règles sont modifiables, et il n'y a pas de point final défini. Il n'y a ni gagnants ni perdants; il n'y a que devant et derrière.

La mission du Mouvement québécois de la qualité est de transformer les organisations de façon durable et responsable par le pouvoir infini de l'amélioration continue.

Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires est organisé par le Mouvement québécois de la qualité et présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec. Le Salon reçoit l'appui financier des partenaires suivants : le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Développement économique Canada, Hydro-Québec, Fonds de solidarité FTQ, Réseau des CCTT Synchronex, le ministère du Tourisme, Aluminerie Alouette, l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, CNESST, Createch - Une société Talan, Desjardins, Finkl Steel, Héroux-Devtek, Investissement Québec, Minitab, Paccar, la Financière agricole du Québec et Nationex.

SOURCE Mouvement québécois de la qualité

Renseignements: Nancy German, Primacom, [email protected], 514 924-4445