Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 2022 - Le Mouvement québécois de la qualité, véritable accélérateur de la croissance économique du Québec depuis 30 ans déjà

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement québécois de la qualité marque le 30e anniversaire du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (Salon MPA) cette année. Pour l'occasion, des milliers de chefs d'entreprise, d'experts et de passionnés de la qualité convergent aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal pour prendre part au plus important événement consacré à l'amélioration continue et à l'innovation au Canada. La présentation de cet événement est possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« C'est avec enthousiasme et fierté que notre gouvernement participe à la 30e édition de ce rendez-vous d'affaires qui réunira un grand nombre d'experts et valorisera les meilleures pratiques dans plusieurs domaines. Il s'agit d'un événement important qui permet de découvrir de nouvelles façons d'accroître la productivité et la performance des organisations. Félicitations à toute l'organisation! », déclare Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« Au Québec, on a la chance de pouvoir compter sur des organisations déterminées à mettre l'innovation et la performance au service de leur succès. Les entreprises lauréates des Prix performance Québec en sont la preuve. Leur ambition et leur goût du dépassement en font de véritables modèles pour notre écosystème d'entrepreneuriat », souligne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Chaque année, notre équipe d'experts travaille main dans la main avec des centaines d'organisations de tous les secteurs économiques, partout au Québec. Nous agissons comme un véritable partenaire d'affaires. Forts de l'expertise que nous avons développée au cours des années, nous sommes en mesure de guider avec efficacité les chefs d'entreprises et leurs équipes dans la mise en œuvre de projets essentiels à leur croissance soutenue, » déclare Maysa Habelrih, présidente-directrice générale du Mouvement québécois de la qualité.

Le Salon MPA propose une programmation riche et pertinente pour les décideurs à l'affût de stratégies de pointe qui leur permettront d'accroître la productivité, la compétitivité et la performance de leurs organisations.

Programme arrimé sur les grands enjeux de l'heure

De nombreux sujets d'actualité sont abordés dans le cadre des conférences et des ateliers, incluant l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, la fabrication à valeur ajoutée (Lean), l'innovation durable, la gestion du changement, l'attraction et la rétention de talent en contexte de pénurie de main-d'œuvre ainsi que la santé physique et mentale au travail.

Le Salon MPA offre aussi aux participantes et participants la possibilité de découvrir des technologies et des pratiques de pointe à l'intérieur de son pavillon dédié à la transition verte et numérique, de participer à des formations et à des présentations offertes par des experts du MQQ et des dirigeantes et dirigeants chevronnés et de rencontrer une trentaine d'équipes ayant mené avec succès des projets d'amélioration continue.

« Les retombées positives de cet événement ont un impact positif sur toute la chaîne de valeur de l'écosystème gravitant autour des organisations, soit les fournisseurs, les institutions académiques, les centres de recherche, etc. En travaillant ensemble, nous contribuons à accélérer la croissance économique du Québec, » explique Mme Habelrih.

Leadership exceptionnel québécois à l'honneur

Le Salon MPA est l'occasion pour le gouvernement du Québec de remettre les Prix performance Québec, une marque de distinction qui met en lumière des organisations québécoises s'étant démarquées par la qualité de leur gestion ainsi que par leur performance globale.

Forum des leaders : L'univers de l'approvisionnement en pleine tourmente

Le Forum réunit cinq hauts dirigeants pour discuter des grandes stratégies novatrices qui leur ont permis de naviguer à travers les turbulences ayant secoué les chaînes d'approvisionnement depuis le début de la pandémie, soit : Marc Bédard, président et fondateur, Lion Électrique; Rodier Grondin, président, Bateaux Princecraft; Brigitte Jalbert, présidente, Les Emballages Carrousel; Michel Robert, président et chef de la direction, Groupe Robert; et Richard Voyer, vice-président exécutif et chef de la direction, SOPREMA.

Une femme inspirante de haute voltige

Virginie Guyot, première femme affectée sur le fameux avion de chasse Mirage F1 et nommée au commandement de la prestigieuse Patrouille de France carbure aux voltiges aériennes. Pour elle, le leadership constitue un moteur puissant pour fédérer des équipes autour d'une vision commune. La survie de l'équipe dépend de l'excellence collective, selon elle. À ce jour, Mme Guyot est toujours la première et la seule femme au monde à avoir dirigé une patrouille acrobatique nationale.

À propos du Mouvement québécois de la qualité et du Salon MPA

La mission du Mouvement québécois de la qualité est d'accompagner les organisations à explorer, implanter et partager les meilleures pratiques d'affaires afin qu'elles deviennent toujours plus performantes dans leurs secteurs d'activité.

Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires est organisé par le Mouvement québécois de la qualité et présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec. Le Salon reçoit l'appui financier des partenaires suivants : le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Développement économique Canada, Hydro-Québec, Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Desjardins, Aluminerie Alouette, Héroux-Devtek, PME MTL, Tourisme Québec, La Financière agricole, Finkl Steel, Paccar, CNESST, General Electric, Emballages Caroussel, MNP, CIM Conseil et C2Mi.

