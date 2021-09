Salon de l'immigration et de l'intégration au québec - une 10e édition en présentiel axée sur la reprise

« Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration est fier de s'associer à la 10e édition du Salon de l'Immigration. Comme vous savez, l'intégration des personnes immigrantes est une priorité de notre gouvernement. C'est pourquoi je tiens à remercier notre partenaire, Immigrant Québec, d'avoir rassemblé pour l'occasion plusieurs joueurs clés du secteur de l'immigration. Nous comprenons qu'une intégration réussie multiplie les perspectives d'emplois intéressantes. La diversité est une richesse pour nos milieux de travail en plus d'être un atout important pour nos entreprises. Les retombées de ce rendez-vous sont prometteuses, car l'épanouissement des personnes immigrantes participe au développement économique, culturel et social de la nation québécoise. C'est gagnant-gagnant pour nous tous ! »

Jean Boulet, Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant et Ministre responsable de la région de la Mauricie

Un événement accélérateur d'installation et d'intégration

Le Salon regroupe sous un même toit toutes les ressources utiles pour vivre, travailler et étudier au Québec. Afin de conseiller, d'orienter et d'accompagner les nouveaux arrivants -- que ce soit en matière d'installation, d'emploi, d'études et de formations, d'entrepreneuriat ou de vie en région -- ce sont plus de 250 exposants qui se mobilisent pour cette 10e édition, dont de nombreux services gouvernementaux et des organismes d'aide aux immigrants. Plus d'une quarantaine de conférences et d'ateliers gratuits sont également au programme, abordant des sujets aussi variés qu'utiles pour bien préparer sa vie au Québec.

Un véritable hub de l'emploi tourné vers les régions

En cette période de pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans les régions du Québec, des milliers d'emplois seront à pourvoir par plus d'une centaine de recruteurs présents à l'événement. Toutes les régions du Québec seront présentes afin de promouvoir leurs opportunités de vie et d'emplois, certaines se regroupant même par zone dans le Salon. Les visiteurs auront également accès à trois activités gratuites afin de se préparer au marché du travail québécois. L'Espace CV sera de retour afin de prodiguer des conseils pour bien construire et rédiger son curriculum vitae, le tout animé par des conseillers en employabilité. L'Espace Recrutement express permettra aux visiteurs de passer des entrevues éclair afin de postuler à de nombreux postes en TI, en industrie, en transport, en services financiers ou en santé, par exemple. Enfin, grâce à l'Espace Photobooth, les visiteurs auront l'occasion de faire réaliser leur portrait par un photographe, afin d'optimiser leur image sur les réseaux sociaux professionnels.

Immigrant Québec profitera de cette occasion pour distribuer la nouvelle édition de son guide gratuit Immigrer au Québec.

« Les enjeux entourant l'immigration sont nombreux et complexes, mais un fait demeure : elle représente la principale solution aux défis de relève et de croissance, notamment pour combler la pénurie de main-d'œuvre grandissante partout au Québec », souligne Jonathan Chodjaï, cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec. « Pour sa 10e édition, le SIIQ est plus grand que jamais, et réunit cette année plus de 250 exposants offrant une multitude de ressources, d'informations et d'occasions de réseautage ou de recrutement aux nouveaux arrivants. Les entraves à la mobilité inhérentes à la pandémie ont affecté de nombreux projets, mais la vie reprend son cours, et nous sommes plus que jamais fiers et heureux de les accueillir pour assurer leur pleine intégration à notre société ».

Événement médiatique à l'Espace Conférences

Une présentation spéciale aura lieu mercredi 22 septembre à 10 h 30, durant laquelle hauts représentants et partenaires majeurs du Salon mettront de l'avant les programmes, services et opportunités qu'ils offrent aux candidats à l'immigration et aux nouveaux arrivants. Immigrant Québec profitera de ce moment pour souligner l'apport de Desjardins, depuis la première édition en tant que Grand partenaire, qui contribue par sa commandite à alléger chaque année la charge financière des organismes à but non lucratif présents au Salon de l'immigration et œuvrant pour l'intégration des personnes immigrantes. Des représentants du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, de la Ville de Montréal, de Desjardins, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de la Ville de Drummondville, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, d'Investissement Québec International, de Québec International, du Palais des Congrès de Montréal et de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, s'adresseront aux médias et visiteurs lors de cet événement médiatique.

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est organisé par Immigrant Québec grâce à la contribution de ses grands partenaires : le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Québec International, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Société de développement économique de Drummondville, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, Desjardins, Vidéotron, et au concours de VIA Rail Canada.

*Afin d'accéder au Salon, tous les visiteurs, en respect des mesures sanitaires gouvernementales, auront l'obligation de présenter leur passeport vaccinal sous format papier ou numérique, notamment par l'entremise de l'application VaxiCode.

À propos d'Immigrant Québec

Avec plus d'un million de visiteurs uniques chaque année sur son site et plus de 250 000 abonnés à ses réseaux sociaux, Immigrant Québec est le premier média d'information à destination des personnes immigrantes au Québec, qu'elles soient déjà arrivées sur le territoire ou qu'elles aient le projet de s'y installer de façon temporaire ou permanente.

Pour remplir sa mission d'information et de rapprochement entre les personnes immigrantes et leur société d'accueil, l'organisme à but non lucratif s'appuie sur une offre de contenus et d'outils pratiques accessibles à tous, gratuitement : articles d'actualité, portraits, conseils et guides thématiques à télécharger.

Immigrant Québec est aussi organisateur du Sommet de l'immigration au Québec, destiné aux professionnels et aux acteurs de l'immigration (sommet-immigration.com).

Pour plus d'information, visitez immigrantquebec.com.

