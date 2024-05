Rendez-vous incontournable : Le Salon de l'immigration et de l'intégration revient pour une nouvelle édition

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Immigrant Québec est heureux d'annoncer la tenue de l'édition Printemps 2024 du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, les 29 et 30 mai prochains, au Palais des congrès de Montréal. Cet événement entièrement gratuit représente le plus grand rassemblement au Canada dédié aux personnes immigrantes et à l'ensemble des ressources disponibles dans la province.

Un carrefour de rencontres entre nouveaux arrivants et société québécoise

Chaque année depuis 2012, le Salon de l'immigration réunit pendant deux jours toutes les ressources et services nécessaires pour vivre, travailler et étudier au Québec. Avec plus de 270 exposants mobilisés cette année, y compris de nombreux services gouvernementaux et organismes d'aide aux immigrants, l'événement vise à orienter et accompagner les nouveaux arrivants dans leur intégration, qu'il s'agisse de l'installation, de l'emploi, des études, de l'entrepreneuriat ou de l'intégration en régions. Au programme, plus d'une quarantaine de conférences et d'ateliers gratuits aborderont une variété de thèmes pour outiller au mieux les visiteurs dans leur parcours au Québec.

« Chaque année, le Québec accueille dans toutes ses régions des milliers de personnes immigrantes venues de tous horizons. Le Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec est un rendez-vous incontournable pour tous ceux et celles qui s'impliquent, de près ou de loin, à l'accueil de ces personnes nouvellement arrivées. Notre gouvernement est déterminé à soutenir les personnes immigrantes et à faire du Québec une société francophone, inclusive et fière de sa diversité. Merci à l'équipe d'Immigrant Québec et aux exposants pour la tenue de cet événement. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (SIIQ) offre chaque année une palette de ressources inestimables destinées à faciliter l'intégration et le succès des immigrants. Le SIIQ est le plus grand rassemblement d'organismes, d'employeurs, d'établissements d'enseignement, tous engagés à fournir des informations, des conseils et des opportunités essentielles à l'épanouissement professionnel et personnel des nouveaux arrivants au Québec».

Christophe Berthet, Président-directeur général d'Immigrant Québec

Une union régionale pour accueillir les nouveaux arrivants à travers tout le Québec

Les 17 régions administratives du Québec seront représentées afin de promouvoir leurs opportunités de vie, d'emploi et de formation, certaines se regroupant par îlot. Avec un essor remarquable, la vie en région offre de nombreux avantages, notamment en termes d'employabilité, d'études et de qualité de vie. Des milliers d'emplois seront également à pourvoir, avec la présence de plus d'une centaine de recruteurs lors de l'événement.

Des ressources dédiées et personnalisées pour accompagner la recherche d'emploi

Les visiteurs auront accès à plusieurs activités gratuites pour les aider sur le marché du travail québécois. L'Espace Recrutement express permettra des rencontres avec près de 30 recruteurs pour des entrevues éclair et des postes dans divers domaines. L'Espace LinkedIn offrira des conseils personnalisés pour optimiser les profils professionnels des visiteurs. L'Espace CV proposera des conseils pour rédiger des curriculum vitae adaptés au marché québécois, animés par des conseillers en employabilité. Enfin, l'Espace Photobooth permettra aux visiteurs de repartir avec un portrait de photographe pour optimiser leur image sur les réseaux sociaux professionnels.

Immigrant Québec profitera de cette occasion pour dévoiler, en avant-première, l'édition 2024-2025 de son guide gratuit Immigrer au Québec , en version imprimée.

Un cocktail de réseautage professionnel sur la terrasse du Palais des congrès de Montréal

Un cocktail de réseautage se tiendra le 29 mai 2024 à 18h, en présence de dignitaires. Une présentation spéciale durant laquelle les hauts représentants et les partenaires majeurs du Salon mettront de l'avant les programmes, services et opportunités qu'ils offrent aux nouveaux arrivants. Immigrant Québec profitera aussi de ce moment pour souligner l'apport de Desjardins, grand partenaire depuis la première édition de l'événement, qui contribue à alléger la charge financière des organismes à but non lucratif présents au Salon de l'immigration.

Partenaires et remerciements

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est organisé par Immigrant Québec grâce à la contribution de ses grands partenaires : Desjardins, le gouvernement du Québec, Emplois en régions, Fizz, le Regroupement des organismes en francisation du Québec, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, Drummond économique, Québec International ainsi que les concours du Musée des beaux-arts de Montréal et du Festival International de Jazz de Montréal.

Nous tenons également à remercier le Regroupement des organismes en francisation du Québec, ainsi que les centres de francisation Pauline-Julien, Yves-Thériault et Saint-Louis pour leur implication dans le recrutement des bénévoles et le support offert lors de l'événement.

Enfin, Immigrant Québec remercie le Palais des congrès de Montréal pour leur soutien dans l'organisation de cet événement. Dans le cadre de notre engagement en faveur du développement durable, nous sommes fiers de collaborer avec eux pour mettre en œuvre des initiatives écologiques, telles que l'utilisation de supports de communication imprimés sur du papier Enviro Print 100% recyclé lors du Salon.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI

Édition Printemps 2024 du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec

QUAND

Ouverture au public : mercredi 29 et 30 mai 2024, de 10h à 18h. Le programme complet peut être consulté sur salonimmigration.com

Cocktail de réseautage : mercredi 29 mai à 18h sur la Terrasse du Palais, sur invitation uniquement.

OÙ

Palais des congrès de Montréal, Salle 210, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle - Montréal, H2Z 1H2

À propos d'Immigrant Québec

Avec 1,2 million de visiteurs uniques chaque année sur son site internet et plus de 432 000 abonnés à ses réseaux sociaux, Immigrant Québec est le premier média d'information à destination des personnes immigrantes au Québec, qu'elles soient déjà arrivées sur le territoire ou qu'elles aient le projet de s'y installer de façon temporaire ou permanente.

Pour remplir sa mission d'information et de rapprochement entre les personnes immigrantes et leur société d'accueil, l'organisme à but non lucratif s'appuie sur une offre de contenus et d'outils pratiques accessibles à tous, gratuitement : articles d'actualité, portraits, conseils et guides thématiques à télécharger.

Ensemble, assurons le succès des personnes immigrantes et l'avenir du Québec.

Immigrant Québec est aussi organisateur du Sommet de l'immigration au Québec, destiné aux professionnels et aux acteurs de l'immigration ( sommet-immigration.com ).

Pour plus d'informations, visitez immigrantquebec.com .

