Salaire minimum : Une hausse qui pèse sur les PME, mais qui aurait pu être pire, selon la FCEI

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) prend acte de l'augmentation du salaire minimum qui passe de 15,75 $ à 16,10 $ demain. Cette hausse de 2,2 % représentera un coût de 838 $ pour les entreprises par année pour un employé au salaire minimum, incluant 110 $ en taxes sur la masse salariale. Cela reste une dépense qui s'ajoute à la pression sur les coûts du fait de la guerre commerciale avec les États-Unis.

La FCEI se réjouit que le gouvernement ait écarté la proposition d'une hausse du salaire minimum à 20 $ de l'heure, qui, selon une étude récente, aurait coûté 10 milliards de dollars au Québec et risqué de mettre en péril de nombreuses entreprises. Il est important de souligner que près de 60 % des personnes touchées par le salaire minimum ont moins de 25 ans, et une proportion similaire travaille à temps partiel.

La FCEI rappelle que cette hausse doit être accompagnée de mesures concrètes pour alléger le fardeau fiscal des petites entreprises. En effet, au Québec, les taxes sur la masse salariale sont 30 % plus élevées que la moyenne canadienne. D'après un sondage mené auprès des dirigeants de PME québécoises, 88 % d'entre eux estiment qu'une réduction du fardeau fiscal global des PME est une priorité. Si une telle réduction était mise en place, 58 % des dirigeants affirment qu'ils augmenteraient immédiatement la rémunération de leurs employés. Viennent ensuite, dans l'ordre, le remboursement de la dette de l'entreprise (54 %), l'investissement dans l'innovation (54 %) et l'embauche de nouveaux employés (35 %).

« La FCEI salue le fait que l'ajustement du salaire minimum soit lié à la croissance des salaires dans le secteur privé ou à un pourcentage prédéterminé du salaire médian et que cette hausse soit anticipée ce qui permet une plus grande prévisibilité pour les entrepreneurs. Cependant, ce n'est plus le temps d'attendre pour diminuer le fardeau fiscal des PME. Une telle action permettrait aux propriétaires de PME d'augmenter le salaire des Québécois, de stabiliser des projets d'entreprises névralgiques à l'économie des régions, d'améliorer la productivité et de créer de nouveaux emplois. », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

