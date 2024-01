Salaire minimum : une hausse nettement insuffisante, juge la CSN

MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - En limitant la hausse du salaire minimum à 0,50 $ l'heure, le gouvernement Legault rate encore une fois l'occasion de lutter contre la pauvreté, estime la Confédération des syndicats nationaux.

« Ce n'est certainement pas en augmentant le salaire minimum à 15,75 $ qu'on va sortir le monde de la pauvreté », martèle la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Cette hausse est nettement insuffisante. Alors que l'inflation pousse les travailleuses et les travailleurs à bas revenus dans une situation financière extrêmement précaire, l'augmentation prévue pour 2024 demeure inférieure à celle consentie ces dernières années. »

Pour la présidente de la CSN, l'augmentation du salaire minimum demeure le principal levier du gouvernement pour lutter contre la pauvreté, alors que la crise du logement et l'augmentation du prix des denrées de base provoquent une pression financière accrue sur de nombreux ménages.

« On le voit de plus en plus : des femmes et des hommes travaillant à temps plein ainsi que leur famille doivent avoir recours aux banques alimentaires pour survivre. On le dit depuis plusieurs années : le salaire minimum, même à 15,75 $, ne permet pas à une travailleuse ou à un travailleur de subvenir à ses besoins, même en travaillant 40 heures par semaine. Que le gouvernement demeure aussi insensible devant cette situation et limite à 50 cents l'augmentation du salaire minimum, ça dépasse l'entendement. »

Fondée en 1921, la CSN regroupe 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]