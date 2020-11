Saison hivernale 2020-2021 - La Ville de Montréal est prête pour l'hiver

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'approche de la saison froide, la Ville de Montréal continue de s'adapter, comme elle a su le faire depuis le début de la pandémie, afin d'assurer des opérations de déneigement efficaces cet hiver, tout en protégeant ses employés. Pour ce faire, un plan d'action a été élaboré pour faire face à toute éventualité avec agilité, et ainsi assurer le maintien des opérations, dans un contexte de pandémie.

« Les opérations de déneigement se complexifient d'année en année, notamment en raison des changements climatiques qui modifient nos hivers et qui ont un impact sur nos opérations. Cette année sera d'autant plus complexe puisqu'il faudra tenir compte de la pandémie dans la gestion des opérations de déneigement. Heureusement, nos équipes ont prouvé au fil des ans leur grande capacité d'adaptation. Tout est ainsi en place pour nous permettre de réagir efficacement et permettre aux Montréalaises et aux Montréalais de profiter de l'hiver de manière sécuritaire », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous le vivons depuis plusieurs mois déjà; la COVID-19 a un impact sur toutes nos pratiques, et le déneigement ne fait pas exception. Avant même les premiers flocons, nous nous sommes adapté à cette nouvelle réalité. Nous avons notamment porté une attention particulière au stationnement afin d'offrir plus de flexibilité aux citoyennes et aux citoyens. Mais il faudra, comme chaque année, pouvoir compter sur la collaboration de tout le monde pour assurer le bon déroulement des opérations », a ajouté Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement et du matériel roulant ainsi que des relations gouvernementales au sein du comité exécutif.

Différentes mesures seront ainsi mises en place afin d'assurer l'efficacité des opérations de déneigement:

Bonification de l'offre de stationnement municipaux gratuit : quelque 2000 places seront ajoutées afin de rendre disponibles plus de 7600 espaces de stationnement gratuits en période de chargement;

Gestion serrée des routes de déneigement pour s'assurer de charger la neige sur 100% des rues planifiées;

Retrait rapide des interdictions de stationnement une fois le chargement complété afin de limiter les périodes d'interdiction de stationnement;

Attention particulière portée aux trottoirs afin de rendre les déplacements actifs sécuritaires;

Interventions accrues de l'escouade mobilité afin de libérer le domaine public de tout mobilier ou matériel pouvant causer des bris de machinerie qui ralentissent les opérations, et surveillance particulière aux abords des chantiers afin de sanctionner les dépôts de neige illégaux sur la voie publique;

Révision complète du déroulement des opérations afin de prévenir les éclosions de COVID-19, et mise en place d'un plan d'urgence permettant une mobilité sécuritaire des employés entre les arrondissements si nécessaire pour la poursuite des opérations.

Déneigement des sentiers de parc pour permettre à tous de profiter des activités extérieures.

Ces mesures s'ajoutent aux assouplissements à la politique de déneigement mis en place l'hiver dernier pour permettre aux arrondissements de s'adapter rapidement à leur réalité locale. Ainsi, en plus des chargements décrétés par la Ville centre, les arrondissements peuvent décréter deux chargements locaux.

Afin d'améliorer la sécurité des piétons et d'éviter à tout prix des collisions entre des piétons et la machinerie de déneigement, l'administration a demandé à ce que tous les nouveaux contrats de déneigement récemment octroyés comportent une clause qui oblige les entrepreneurs à munir leurs camions de barres latérales. Ainsi, cette année, des contrats accordés pour 6 arrondissements exigent que les camions des entrepreneurs soient équipés de barres latérales.

La Ville de Montréal invite les gens à consulter son site internet afin de s'informer sur le déroulement des opérations hivernales ( montreal.ca/deneigement ) et sur les différentes activités extérieures offertes dans les parcs pour profiter pleinement de l'hiver (https://hivernale.parcs-nature.com/public/).

