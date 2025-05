Saison de chasse 2025 : des modifications réglementaires pour protéger l'orignal dans la zone 26 en Mauricie

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce que des modifications sont apportées aux modalités de chasse sportive à l'orignal dans la zone de chasse 26 pour la saison 2025. Il sera interdit de chasser la femelle dans l'ensemble de la zone de chasse 26 conformément aux modalités des années restrictives. Ces mesures de gestion visent à favoriser la croissance des populations d'orignaux dans cette zone de chasse.

Zone de chasse 26

À l'hiver 2022, le MELCCFP a réalisé un inventaire aérien de la population d'orignaux dans la zone de chasse 26. Les résultats de cet inventaire ont confirmé que la population d'orignaux de cette zone est en diminution depuis plusieurs années. Entre 2012 et 2022, nous avons observé une diminution de 45 % du segment femelle de la population.

Dans ce contexte, la densité d'orignaux de la zone 26 est maintenant en deçà des objectifs établis dans l'actuel plan de gestion de l'orignal. L'année permissive (où il est permis de chasser le mâle, la femelle et le faon) initialement prévue à l'automne 2025 représente un risque pour le redressement de la population d'orignaux de la zone 26. Pour contrer ce déclin, le MELCCFP y interdit la chasse à la femelle pour la saison de chasse sportive 2025, sauf dans les réserves fauniques Mastigouche et du Saint-Maurice, où la récolte des femelles est possible via des permis spéciaux.

