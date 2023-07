Saison de chasse 2023 : des modifications réglementaires pour protéger l'orignal dans la zone 2 au Bas-Saint-Laurent et dans la zone 27 en Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce que des modifications sont apportées aux modalités de chasse à l'orignal dans les zones de chasse 2 et 27 pour la saison 2023. Pour la zone 2, il sera interdit de chasser la femelle dans l'ensemble de la zone ainsi que de chasser la femelle et le faon dans les zones d'exploitation contrôlée (zecs). Pour la zone 27, il sera interdit de chasser la femelle et le faon. Ces mesures de gestion visent à favoriser la croissance des populations d'orignaux dans ces zones de chasse.

Zone de chasse 2

En février 2022, le MELCCFP a réalisé un inventaire aérien de la population d'orignaux dans la zone de chasse 2. Les résultats de cet inventaire révèlent un déclin de la population depuis le précédent inventaire effectué en 2014, où la population dépassait l'objectif de gestion de 10 orignaux par 10 km2. Depuis 2014, une augmentation de 13 % du nombre de chasseurs a été observée et une récolte de 37 623 orignaux a été réalisée en 10 ans dans la zone de chasse 2. Par ailleurs, le succès de chasse en 2022 a diminué de 10 % par rapport à 2020, soit la dernière année restrictive où la chasse au segment femelle était interdite.

Afin de compenser la présence importante de chasseurs et de favoriser la croissance de la population de la zone 2, le MELCCFP modifie les modalités de chasse pour la saison 2023 en interdisant la chasse à la femelle.

Zone de chasse 27

À l'hiver 2023, le MELCCFP a réalisé un inventaire aérien de la population d'orignaux dans la zone de chasse 27. Les résultats préliminaires de cet inventaire révèlent, à l'instar des différents paramètres de suivi issus des données de récolte, que la population d'orignaux de cette zone est en diminution depuis plusieurs années. Le succès de chasse lors des deux dernières années restrictives est passé de 12 % en 2020 à 9 % en 2022, alors qu'il était de 17 % en 2014, soit l'année précédant les trois années permissives consécutives.

Dans ce contexte, alors que la densité d'orignaux de la zone 27 est maintenant en deçà des objectifs établis dans l'actuel plan de gestion de l'orignal, il a été jugé que le maintien de l'année permissive (mâle, femelle et faon) initialement prévue à l'automne 2023 représentait un risque pour le redressement de la population d'orignaux de la zone 27. Afin de pallier le déclin de la population d'orignaux, le MELCCFP interdit donc la chasse à la femelle et au faon pour la saison de chasse 2023, sauf dans le territoire de la Seigneurie de Beaupré et de la plupart des pourvoiries à droits exclusifs de Charlevoix où leur prélèvement demeure permis.

Liens connexes :

Source et information : Eve Morin Desrosiers Conseillère en communication Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected]



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs