SAISON 2025-2026 DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI : ENSEMBLE, FAISONS VIVRE LA MUSIQUE

RIMOUSKI, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) est heureux de dévoiler sa programmation 2025-2026. Fidèle à sa mission de former la relève musicale dans un cadre stimulant et ouvert sur la communauté, le CMR propose une programmation riche, variée et ancrée dans la région du Bas-Saint-Laurent.

La Semaine chantante aux Jardins de Métis, été 2025 Photo par Laurie Cardinal (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Rimouski)

Parmi les moments forts de la saison, le Concours Jeunes solistes, qui se tiendra le 2 novembre, offrira aux élèves du CMR l'occasion de se dépasser devant jury et public. La lauréate ou le lauréat aura le privilège de se produire avec l'Orchestre symphonique de l'Estuaire en février, une expérience marquante dans le parcours de tout jeune musicien.

Le traditionnel Festival de musique du Conservatoire, qui se tiendra du 13 au 15 février, invite toute la population régionale et provinciale passionnée de musique à se rassembler autour d'activités pédagogiques et artistiques variées. Cours de maître, concerts et ateliers permettront aux élèves de vivre une expérience immersive, de développer leurs compétences musicales et de partager leur passion dans un cadre bienveillant et stimulant.

Du 27 au 29 mars, les Fêtes baroques mettront à l'honneur cette période riche et foisonnante, avec des activités pédagogiques, des prestations publiques, des conférences et des cours de danse qui feront vibrer les murs du Conservatoire. Puis, l'été venu, du 19 au 26 juillet, la Semaine chantante prendra ses quartiers aux Jardins de Métis, dans un décor naturel inspirant, pour une semaine de chant, d'opérettes, de classes de maître, de chorale déambulatoire et de découvertes vocales. Pour la prochaine édition, cette activité pédagogique d'envergure réunira les conservatoires de Rimouski, Gatineau, Saguenay, Trois-Rivières, Val-d'Or et le nouveau venu Québec.

« Le Conservatoire est un lieu vivant, où la musique circule, se partage et se transforme. Cette saison, nous avons voulu créer des moments forts qui permettent à nos élèves de grandir artistiquement tout en tissant des liens avec le public », souligne Annie Vanasse, directrice du CMR.

À ces grands rendez-vous s'ajoute une multitude d'autres concerts, récitals et activités pédagogiques qui ponctueront l'année scolaire. Cette diversité d'événements témoigne de la vitalité du CMR et de son engagement à faire rayonner la musique dans toute la région.

L'ensemble des activités du CMR est détaillé dans la Programmation 2025-2026. Les mélomanes sont invités à consulter régulièrement le site web du Conservatoire pour ne rien manquer des mises à jour ou ajouts à la programmation.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire de musique de Rimouski

Informations : Isabelle Bérubé, Directrice des communications, [email protected], Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec