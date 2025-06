TORONTO, le 16 juin 2025 /CNW/ - Le Centre des Compétences futures (CCF) stimule l'innovation dans le développement des compétences pour aider le pays à aller de l'avant grâce à un investissement de 7,6 millions de dollars financé par le programme de compétences futures du gouvernement du Canada dans 35 nouveaux projets visant à garantir que le Canada dispose d'une main-d'œuvre solide pour une économie résiliente.

Face à l'évolution rapide de l'économie et à la nécessité de moderniser la formation professionnelle, le CCF investira dans de nouvelles idées ambitieuses, dans la mise à l'échelle de solutions éprouvées et dans le partage des connaissances entre les secteurs et les régions, afin que le Canada dispose de personnes possédant les bonnes compétences, au bon endroit et au bon moment.

« C'est le moment pour le Canada de montrer la voie », a déclaré Noel Baldwin, directeur général du CCF. « Nous voyons les défis de l'avenir, par exemple des perturbations technologiques, des changements démographiques, l'incertitude mondiale, et nous investissons dans la formation des travailleurs et des employeurs afin d'élaborer des solutions à long terme, fondées sur des données probantes, qui préserveront notre future main-d'œuvre. C'est là que le CCF apporte une valeur unique. »

Les nouveaux projets comprennent à la fois des innovations en phase de démarrage et des programmes prêts à être lancés qui s'attaquent aux défis les plus urgents d'aujourd'hui en matière de compétences. Ils explorent de nouveaux moyens de doter la main-d'œuvre de compétences écologiques, de renforcer les compétences numériques et non techniques, de favoriser les transitions vers des emplois très demandés et d'aider les employeurs à former et à fidéliser des équipes résilientes.

Tous les projets financés s'inscrivent dans les domaines d'intervention du Centre qui, selon lui, contribueront à la prospérité du Canada.

« Le Canada a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour prospérer. Ainsi, pour bâtir l'économie la plus florissante du G7, les Canadiens ont besoin de solutions de formation axée sur les compétences qui les prépareront aux emplois d'aujourd'hui et de demain. Grâce à ces investissements, plus de 103 000 Canadiens dans tout le pays ont accès à une formation axée sur les compétences et à des possibilités d'emploi qui les aideront à réussir dans un monde en rapide évolution », dit la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, Patty Hajdu.

L'impact du CCF touche toutes les provinces, tous les territoires et tous les secteurs. Le centre anticipe l'évolution du marché du travail afin que les Canadiens puissent s'y préparer, élabore des solutions pour rester compétitif et développe des partenariats pour améliorer l'évolution du marché du travail.

Le CCF a obtenu un financement jusqu'en mars 2027 et continuera à informer les politiques et les pratiques et à aider les employeurs, la main-d'œuvre et les praticiens à s'adapter au changement. Le CCF a été fondé par un consortium dont les membres sont l'Université métropolitaine de Toronto, Blueprint et le Conference Board du Canada.

En savoir plus sur les 35 nouveaux projets en cours de lancement.

En bref

Le CCF accorde un financement de 7,6 millions de dollars à 35 nouveaux projets sélectionnés parmi plus de 780 idées soumises dans le cadre de l'appel de propositions ouvert Horizon Compétences afin de promouvoir un avenir professionnel ouvert à tous.

afin de promouvoir un avenir professionnel ouvert à tous. Dans le cadre de notre nouvelle initiative « Concevoir des solutions », le CCF travaille directement avec 10 organismes partenaires pour co-concevoir des interventions basées sur les compétences et ancrées dans la communauté, afin de concrétiser des idées prometteuses.

Au cours des six dernières années, le CCF a investi 286 millions de dollars dans plus de 390 projets de recherche et projets pilotes afin d'aider la main-d'œuvre, les employeurs et les décideurs politiques à relever les défis d'une économie en constante évolution.

Plus de 2 900 partenaires de projet d'un bout à l'autre du pays travaillent activement avec le CCF pour tester des solutions, approfondir la recherche sur les compétences et partager les connaissances grâce à la mobilisation des connaissances.

Plus de 103 000 personnes ont bénéficié d'une formation pratique et(ou) de nouvelles opportunités d'emploi grâce aux projets financés par le CCF.

74 % des projets soutiennent des groupes peu desservis, notamment les jeunes Noirs, les populations autochtones et les nouveaux arrivants au Canada.

À propos du CCF

Le Centre des Compétences futures (CCF) est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui se consacre à l'innovation dans le domaine du développement des compétences afin que toutes les personnes au Canada soient prêtes pour l'avenir du travail. Nous travaillons en partenariat avec des personnes chargées de l'élaboration des politiques, des personnes chargées de la recherche, des spécialistes, des employeurs et des travailleuses et travailleurs, ainsi qu'avec des établissements d'enseignement postsecondaire, afin de résoudre les problèmes urgents du marché du travail et de veiller à ce que chacun puisse bénéficier de possibilités pertinentes d'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes fondés par un consortium dont les membres sont l'Université métropolitaine de Toronto, Blueprint et le Conference Board du Canada, et nous sommes financés par le Programme du Centre des compétences du gouvernement du Canada.

SOURCE Le Centre des Compétences futures

Personne à contacter pour les médias : Annamaria Nunziata, Gestionnaire de la communication, Centre des Compétences futures, [email protected], 647-242-6156