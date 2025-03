AURORA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le Centre des Compétences futures (CCF) a le plaisir d'annoncer la mobilisation d'un nouvel investissement de 14,3 millions de dollars destiné à consolider plus d'une dizaine de méthodes innovantes en matière de perfectionnement des compétences. L'objectif est de parer à l'urgence, à savoir assurer la résilience et la capacité opérationnelle de la main-d'œuvre canadienne face aux évolutions à venir.

Dans un contexte de bouleversement économique, il est indispensable que les travailleuses et travailleurs canadiens, quels que soient leur secteur d'activité et la région où ils se trouvent, disposent des compétences nécessaires pour s'adapter et prospérer. C'est la condition à respecter si l'on souhaite doter le Canada et sa population de la main-d'œuvre résiliente dont ils ont besoin.

Les 13 projets dont le champ d'action sera élargi sont consacrés aux domaines prioritaires dont dépend la prospérité du Canada. Ces projets prennent en compte les grands vecteurs de changement -- les changements climatiques et l'innovation technologique -- et contribuent à l'édification d'une économie inclusive en facilitant la mobilité des effectifs et l'accès à des emplois décents, tout en renforçant la capacité d'adaptation des petites et moyennes entreprises, qui sont les premières pourvoyeuses d'emplois au Canada.

L'investissement permettra d'intensifier la formation des ouvrières et ouvriers du bâtiment issus de groupes méritant l'équité et d'assurer le perfectionnement professionnel de la main-d'œuvre automobile souhaitant se reconvertir vers la fabrication de véhicules électriques. Il permettra de former davantage de professionnels de la santé à l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle et d'offrir aux nouveaux arrivants une formation professionnelle et un accompagnement vers l'emploi mieux adaptés à leurs besoins. Davantage de travailleuses et travailleurs autochtones se verront proposer une formation tenant compte des spécificités culturelles et viendront consolider les rangs de la fonction publique dans le nord du Canada, et davantage de petites entreprises qui mènent des activités dans des filières comme l'industrie alimentaire et les biotechnologies auront la capacité d'investir dans la formation professionnelle.

« La gestion des compétences et la gestion prévisionnelle des effectifs ne doivent pas être laissées au hasard. Des engagements à long terme en faveur de la formation professionnelle doivent être pris par les acteurs de tous les ordres de gouvernement, et par les employeurs, les personnels, les établissements d'enseignement et les services d'aide à l'emploi. Nous nous employons à trouver des solutions efficaces et cet investissement nous aidera à élargir le champ d'action de ces projets innovants et ainsi, de toucher davantage de personnes, dans un plus grand nombre de régions. » -- Noel Baldwin, directeur général du Centre des Compétences futures.

« Les mesures que le Canada prend aujourd'hui pour soutenir ses travailleurs et ses secteurs clés détermineront notre prospérité de demain. En élargissant les projets prometteurs de formation professionnelle, nous faisons un pas dans cette direction, en apportant de la résilience à notre main-d'œuvre et à notre économie. » -- Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail.

Le CCF ouvre la voie à l'innovation dans le domaine de la transmission des compétences en établissant des partenariats dans l'ensemble du Canada et en produisant des éléments d'information et des données probantes stratégiques qui permettent de concevoir des politiques et des pratiques plus efficaces. L'objectif est de faire en sorte que le Canada dispose de talents qualifiés au bon endroit et au bon moment, afin d'assurer la croissance et la résilience de son économie. Notre Enquête sur l'emploi et les compétences illustre bien l'urgence de la situation : 43 % des travailleuses et travailleurs interrogés n'ont bénéficié d'aucune formation au cours de l'année écoulée alors que l'économie, quant à elle, n'a cessé d'évoluer.

L'économie du Canada est en proie à des bouleversements découlant de tensions géopolitiques, de mutations démographiques et de facteurs comme l'innovation technologique et les changements climatiques. Pour que le Canada et sa population puissent prospérer, il est indispensable de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, à même de s'adapter face aux changements.

établit que la population canadienne figure parmi les plus qualifiées dans le monde. Le CCF a investi 284 millions de dollars dans des études et des projets pilotes pour aider la population active, les employeurs et les responsables des politiques à faire face aux difficultés associées à l'évolution de l'économie.

Plus de 99 000 personnes ont suivi une formation pratique ou se sont vu présenter de nouvelles perspectives d'emploi dans le cadre de projets financés par le CCF.

Le portefeuille du CCF comprend 392 projets pilotes et projets de recherche axés sur les méthodes inédites de développement des compétences, dont le périmètre couvre l'ensemble des provinces et des territoires, ainsi que tous les secteurs d'activité.

Plus de 2 900 partenaires de projet collaborent activement avec le CCF à l'élaboration de solutions, la réalisation d'études et la mobilisation des savoirs.

Pour en savoir davantage au sujet des 13 projets visés par l'investissement, cliquez ici .

Le Centre des Compétences futures (CCF) est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui se consacre à l'innovation dans le domaine du développement des compétences afin que toutes les personnes au Canada soient prêtes pour l'avenir du travail. Nous travaillons en partenariat avec des personnes chargées de l'élaboration des politiques, des personnes chargées de la recherche, des spécialistes, des employeurs et des travailleuses et travailleurs, ainsi qu'avec des établissements d'enseignement postsecondaire, afin de résoudre les problèmes urgents du marché du travail et de veiller à ce que chacun puisse bénéficier de possibilités pertinentes d'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes fondés par un consortium dont les membres sont l'Université métropolitaine de Toronto, Blueprint et le Conference Board of Canada, et nous sommes financés par le Programme du Centre des compétences du gouvernement du Canada.

