Saisies d'objets interdits et non autorisés à l'Établissement de Collins Bay

KINGSTON, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Entre le 22 juillet et le 31 juillet 2026, grâce à la vigilance du personnel, plusieurs colis contenant des objets interdits et non autorisés ont été saisis à l'Établissement de Collins Bay, un établissement fédéral à niveaux multiples de sécurité.

Les objets saisis comprenaient du tabac, de la marijuana, de la cocaïne, des accessoires pour la consommation de drogues, des armes tranchantes et des téléphones cellulaires et accessoires. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est estimée à 156 645 $.

Les objets saisis comprenaient du tabac, de la marijuana, de la cocaïne, des accessoires pour la consommation de drogues, des armes tranchantes et des téléphones cellulaires et accessoires.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Le SCC renforce les mesures destinées à prévenir l'introduction d'objets interdits dans ses établissements dans le but d'assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous. Le SCC travaille également en partenariat avec les corps policiers afin de prendre des mesures à l'endroit des personnes qui tentent d'introduire des objets interdits dans les établissements correctionnels.

Le SCC a aussi créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements du SCC. Il peut s'agir d'activités liées à la consommation ou au trafic de drogue pouvant menacer la sécurité des visiteurs, des détenus ou des personnes qui travaillent dans les établissements du SCC.

Le recours à la ligne sans frais, le 1‑866‑780‑3784, permet d'assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l'anonymat.

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SOURCE Service correctionnel Canada

Kerry Gatien, Gestionnaire régional des communications, par interim, Administration régionale, Ontario, [email protected], 613-530-6941