Fin de l'isolement cellulaire et de la fouille à l'Établissement de Mountain

AGASSIZ, BC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- L'isolement cellulaire et la fouille exceptionnelle imposées à l'Établissement de Mountain le 13 juillet 2026 sont terminés. L'établissement a repris ses opérations normales et les visites sont rétablies.

Plusieurs objets interdits et non autorisés ont été trouvés au cours de la fouille exceptionnelle.

Plusieurs objets interdits et non autorisés ont été trouvés au cours de la fouille exceptionnelle.

Les objets interdits et non autorisés saisis comprenaient des téléphones cellulaires, des câbles de chargement, des armes artisanales, des méthamphétamines, du concentré de THC, des stéroïdes, et du tabac. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 180 330 $.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Le SCC renforce les mesures destinées à prévenir l'introduction d'objets interdits dans ses établissements dans le but d'assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous. Le SCC travaille également en partenariat avec les corps policiers afin de prendre des mesures à l'endroit des personnes qui tentent d'introduire des objets interdits dans les établissements correctionnels.

Le SCC a aussi créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements du SCC. Il peut s'agir d'activités liées à la consommation ou au trafic de drogue pouvant menacer la sécurité des visiteurs, des détenus ou des personnes qui travaillent dans les établissements du SCC.

Le recours à la ligne sans frais, le 1‑866‑780‑3784, permet d'assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l'anonymat.

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Image du contenu saisi à l'Établissement Mountain le 14 juillet 2026

SOURCE Service correctionnel Canada

Contact : Marie Messer, Directrice adjointe, Services de gestion, Établissement de Mountain, 604-796-2231