CORNWALL, ON, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Une initiative dirigée par l'ASFC, en partenariat avec le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC), a permis l'interception et la fouille d'un véhicule suspect en vertu de la Loi sur les douanes. Les agents ont trouvé 20 caisses contenant 200 000 cigarettes non estampillées. Le conducteur et le passager ont été arrêtés et les agents ont saisi deux téléphones cellulaires, des devises canadiennes et le véhicule.

Une enquête plus approfondie a mené à l'exécution d'un mandat de perquisition dans une résidence de South Stormont, en Ontario, où 20 autres caisses de cigarettes non estampillées ont été saisies.

Au total, 400 000 cigarettes non estampillées ont été retirées des rues.

La GRC de Cornwall a porté les accusations suivantes contre Andrew Helmer (27 ans) d'Akwesasne :

Possession de tabac non estampillé en infraction à l'article 32 (1) de Loi de 2001 sur l'accise.

Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 230 (1) a) du Code criminel.

Jake Buckshot (25 ans), de Cornwall, fait face à l'accusation suivante :

Possession de tabac non estampillé en infraction à l'article 32 (1) de Loi de 2001 sur l'accise.

Les comparutions devant le tribunal d'Andrew Helmer et de Jake Buckshot sont fixées au 17 octobre 2024, à Cornwall.

La GRC tient à remercier l'ASFC, la Police provinciale de l'Ontario et le ministère des Finances de l'Ontario, qui sont nos principaux partenaires dans cette enquête.

« La GRC s'engage à servir avec excellence. Il s'agit notamment de travailler en collaboration avec les collectivités que nous servons et nos partenaires pour fournir des services de police novateurs et professionnels. Protéger les frontières du Canada et empêcher l'entrée de produits de contrebande au pays sont des responsabilités fondamentales communes de la GRC et de l'ASFC. Cette enquête souligne l'importance du travail effectué chaque jour par nos agents de concert avec nos partenaires. »

Inspecteur Etienne Thauvette, officier responsable, Détachement de Cornwall.

Le GTRC est un groupe de travail mixte, composé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du ministère des Finances de l'Ontario. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de confiance américains pour lutter contre la criminalité des deux côtés de la frontière.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, le Détachement de Cornwall de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au 613 937-2800, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

