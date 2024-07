CORNWALL, ON, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Une initiative de collaboration ciblant la région de Cornwall a permis de récupérer plus de 200 kilogrammes de cannabis (d'une valeur approximative de 897 000 $ CA), plusieurs téléphones cellulaires et des dollars américains.

Après une brève enquête, deux véhicules différents ont été interceptés et fouillés par la police en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le cannabis.

Le 8 juillet 2024, An Sen Lin, Wenrui Lin et Jason Anderson ont été arrêtés et accusés de diverses infractions à ces lois. En plus des accusations de possession de biens criminellement obtenus, ces personnes sont accusées de possession de cannabis non estampillé, de complot de vente et de possession de cannabis aux fins de vente et d'exportation.

Ces trois personnes comparaîtront devant la Cour de justice de l'Ontario à Cornwall, en Ontario, le 13 août 2024.

« Malgré la légalisation de la consommation de cannabis et de la possession personnelle, le gouvernement du Canada maintient des règlements rigoureux sur sa production, sa distribution et son exportation. « La GRC et ses partenaires de l'intégrité des frontières comme l'ASFC et la Police provinciale de l'Ontario sont déterminés à sécuriser nos frontières et continueront de surveiller et d'intercepter rigoureusement tout mouvement illégal de marchandises, y compris le cannabis, dans les deux directions. »

Etienne Thauvette, officier responsable, Détachement de Cornwall, région du Centre.

« Cette enquête démontre l'importance des partenariats et de la collaboration entre les partenaires policiers provinciaux et nationaux. Grâce à des initiatives comme celle-ci, la Police provinciale de l'Ontario et nos partenaires d'application de la loi peuvent enquêter sur les réseaux criminels qui exploitent nos frontières et qui participent à des activités criminelles liées à la frontière et au-delà. » Lee Fulford, détective-surintendant de la Police provinciale de l'Ontario

« Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont déterminés à perturber le crime organisé. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires d'application de la loi des deux côtés de la frontière pour assurer la sécurité de nos collectivités. »

Jag Johnston, directeur général régional, Région du Nord de l'Ontario, ASFC

Faits en bref

Cette initiative dirigée par l'ASFC avec des membres de la GRC, de la Police provinciale de l'Ontario et du ministère des Finances de l'Ontario cible la région de Cornwall à des fins de contrebande.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, le détachement de Cornwall de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au 613 937-2800, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

Les valeurs fondamentales de la GRC guident nos activités quotidiennes. On s'attend à ce que tous les employés incarnent les valeurs de leur travail. Cette collaboration est un exemple de notre engagement à servir avec excellence. Nous travaillons en collaboration avec les collectivités et nos partenaires pour fournir et soutenir des services de police novateurs et professionnels.

Twitter : @RCMPONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : rcmpontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Coordonnées: GRC de la région centrale, Communications et relations avec les médias, Courriel : [email protected]