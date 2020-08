Sainte-Catherine Ouest - La Ville de Montréal est prête à entamer les travaux de réaménagement du square Phillips

MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal franchi un nouveau pas dans l'ambitieux projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest en octroyant un contrat de 20 M$ à la firme Ceveco Inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'infrastructures du square Phillips. Les travaux doivent débuter en septembre et se terminer à l'été 2022. Ils permettront de reconstruire les infrastructures souterraines arrivées en fin de vie, de mettre à niveau l'éclairage et les feux de circulation du secteur, de réaménager le square Phillips et de restaurer le monument à Édouard VII. À terme, les Montréalaises et Montréalais pourront profiter d'un espace complètement revampé, plus vert et invitant.