Saint-Zotique aménagée en rue conviviale à échelle humaine

MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour soutenir la relance de ses commerçants et restaurateurs à l'approche de la saison estivale, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie mise sur des aménagements urbains qui dynamiseront les pôles commerciaux de la Petite-Italie et de la Plaza Saint-Hubert, en plus d'assouplir sa réglementation afin de favoriser l'exploitation des café-terrasses 4 saisons sur l'ensemble de son territoire.

Dans l'objectif d'améliorer l'accès à ces artères commerciales, une nouvelle signalisation comprenant des panneaux et du marquage sera déployée pour mieux diriger les automobilistes, tout comme les piétons et les cyclistes, vers la Plaza Saint-Hubert, la Petite-Italie et le Marché Jean-Talon.

Par ailleurs, une rue conviviale à échelle humaine sera déployée sur la rue Saint-Zotique, entre Saint-Dominique et Christophe-Colomb afin de relier les pôles commerciaux de la Petite-Italie et de la Plaza Saint-Hubert en misant sur un environnement attractif, propice à la déambulation, à la restauration, au repos et à la cohabitation entre l'ensemble des usagers. Ce projet comprend :

La réalisation d'un marquage distinctif, convivial et sécuritaire

L'aménagement de placettes avec des bancs et des bacs à fleurs

Le maintien des voies de circulation

« Nous sommes très heureux de proposer un concept attrayant, représentatif du quartier et qui rencontre les attentes des SDC. Les commerçants et restaurateurs de la rue Saint-Zotique et de la Plaza Saint-Hubert ainsi que leur clientèle pourront profiter d'une bonification de l'espace public par des aménagements conviviaux qui mettront en valeur l'ambiance toute particulière de ce secteur, tout comme son potentiel d'appropriation par la communauté», affirme François William Croteau, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Il s'agit d'un projet fort dynamique, concordant avec des objectifs développés en commun, qui permettra tant aux citoyens qu'aux commerçants de s'approprier davantage un espace qu'il leur est propre. Nous sommes très heureux, grâce à ce partenariat avec l'Arrondissement, d'avoir une occasion supplémentaire de promouvoir LE quartier gourmand de Montréal », soutient Sam Malo, directeur général par intérim de la SDC Petite-Italie.

« Le travail de concertation qui a été fait avec l'arrondissement, les SDC et les commerçants sur ce projet nous rend confiant qu'il sera un succès tant pour les citoyens que les visiteurs qui viendront cet été. Grâce à l'aménagement de placettes, de bacs à fleurs, de supports à vélo ainsi qu'avec le maintien des voies de circulation et des espaces de stationnement, nous augmentons et favorisons les lieux de consommation, de détente, l'expérience client et l'accessibilité au territoire qui est primordial », indique Mike Parente, directeur général de la SDC Plaza St-Hubert.

Assouplissement de la réglementation des café-terrasses

Rosemont-La Petite-Patrie assouplit également son règlement sur les terrasses afin de faciliter l'occupation 4 saisons de son domaine public notamment en permettant l'exploitation des café-terrasses en période hivernale et en rendant possible la cuisson extérieure d'aliments à l'automne et à l'hiver. L'Arrondissement offrira également une plus grande souplesse pour l'aménagement de café-terrasses en cour arrière et de café-terrasses "spontanés" sur le domaine public.

Aménagements cyclables entre De Lorimier et Christophe-Colomb

La sécurisation et la prolongation de l'axe cyclable sur Saint-Zotique se poursuit avec l'aménagement de voies unidirectionnelles à l'ouest De Lorimier jusqu'à Christophe-Colomb. Pour permettre la réalisation de ces aménagements, ce tronçon sera mis à sens unique vers l'est à partir de juin et n'entraînera aucun retrait d'espace de stationnement.

Rappelons que les aménagements prévus sont en continuité avec ceux réalisés à l'été 2020 dans la partie est de Saint-Zotique, entre l'avenue De Lorimier et le boulevard Lacordaire. Ils visent à assurer la sécurité et le confort des déplacements cyclables sur cet axe.

