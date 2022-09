Saint-Léonard lance une consultation publique sur les chiens en laisse dans ses grands parcs

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Saint-Léonard lance aujourd'hui, tel qu'annoncé en juin dernier, une vaste consultation auprès de tous ses résidents, afin de sonder s'ils sont ou non en faveur d'autoriser les chiens en laisse dans les grands parcs. Depuis le 1er juillet, un projet pilote autorisant les chiens en laisse dans les sentiers des grands parcs est en cours. Au terme de ce projet pilote et à la suite de la consultation citoyenne, le conseil d'arrondissement décidera s'il lève ou non l'interdiction des chiens dans les grands parcs.

Une firme externe a été mandatée pour mener les consultations en personne et en ligne auprès des usagers et des organismes utilisateurs des parcs, des propriétaires et résidents riverains et des représentants des milieux scolaires et préscolaires. Cette collecte d'information permettra à l'arrondissement d'évaluer le projet et de prendre une décision finale.

« Mes collègues du conseil et moi souhaitons que le maximum de résidents s'expriment sur le changement proposé afin d'obtenir l'acceptabilité sociale. Nous les invitons à compléter le sondage en ligne sur montreal.ca/saint-leonard, ou en version papier au Bureau Accès Montréal et ce, jusqu'au 7 octobre prochain. De plus, la firme fera des rencontres avec des parties prenantes et se déplacera dans les parcs pour sonder les usagers », souligne Suzanne De Larochellière, conseillère d'arrondissement du district Saint-Léonard-Ouest et élue responsable de la sécurité publique à l'arrondissement.

Les endroits concernés sont les parcs Giuseppe-Garibaldi, Hébert et Ladauversière, dans le sud de l'arrondissement, et les parcs Coubertin, Delorme, Ermanno-La Riccia, Ferland, Luigi-Pirandello, Pie-XII et Wilfrid-Bastien, dans le nord de l'arrondissement. Quelle que soit l'issue de la consultation, les aires de jeux pour enfants et les terrains sportifs, incluant les allées de bocce, demeureront interdits aux chiens, comme le règlement de la Ville de Montréal le stipule déjà.

L'arrondissement maintiendrait aussi l'interdiction des chiens dans ses mini-parcs Antonino-Spada, Chopin, Deschambault, de Ségur, Giovanni-Caboto, Grandbois, Glandelet, Reine-Lauzière et Robert. Les aires de jeux pour enfants occupant la majeure partie de la superficie dans ces 9 mini-parcs.

L'arrondissement tient aussi à rappeler que les propriétaires de chiens, en vertu du Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques (21-012) de la Ville de Montréal, ont toujours des obligations à respecter sur tout le territoire lorsqu'ils se promènent avec leur animal.

Pour en savoir plus: montreal.ca/saint-leonard

