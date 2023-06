Une sélection impressionnante de marques locales, dont Arc'teryx, Browns, Dynamite, Garage, Judith & Charles, La Canadienne, Rudsak et Moose Knuckles seront également présentes à l'ouverture de cette nouvelle destination en plein cœur de Montréal

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Royalmount est fier d'annoncer que plusieurs grandes marques locales et internationales se joindront aux grands détaillants qui ont déjà confirmé leur installation à Montréal. La nouvelle destination, qui offrira à sa clientèle 50 % de nouvelles marques et concepts de vente au détail, ouvrira à l'été 2024.

« Nous sommes ravis d'accueillir à la fois ces grandes marques de classe mondiale ainsi que plusieurs marques locales reconnues qui contribueront à faire de Royalmount la destination numéro un dans l'est du Canada pour le commerce au détail, la restauration et le divertissement. Des années de réflexion et de planification ont été nécessaires pour attirer les bonnes marques à Montréal. Leur venue représente un futur excitant pour Royalmount et contribuera à donner vie à notre vision et à nos valeurs communes. Nous nous réjouissons de recevoir nos précieux clients dès l'an prochain », a expliqué Andrew Lutfy, chef de la direction de Carbonleo.

Grandes marques de luxe internationales

Saint Laurent, Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, David Yurman et TAG Heuer sont les nouvelles marques de luxe internationales qui ouvriront leurs portes à Royalmount dès l'an prochain. Parmi les marques déjà annoncées, Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. et RH ouvriront également des boutiques dédiées à Royalmount.

Saint Laurent, Versace, Jimmy Choo, David Yurman ainsi que TAG Heuer ouvriront leur toute première boutique dédiée à Montréal en plein cœur du projet Royalmount. David Yurman y ouvrira sa plus grande boutique au Canada alors que l'espace TAG Heuer rendra hommage, par son design, à l'histoire de la course automobile dans la métropole. Michael Kors renforcera sa présence dans la ville avec une nouvelle boutique qui présentera, entre autres, la ligne luxueuse Michael Kors Collection.

Un large éventail de marques locales

Plusieurs grandes marques locales ont également confirmé leur présence et accueilleront leur clientèle dès l'ouverture de Royalmount en 2024. Acuité Visuelle, Aldo, Arc'teryx, Bikini Village, Browns, Dynamite, Garage, Influenceu, Judith & Charles, La Canadienne, La Vie en Rose, Mackage, Moose Knuckles et Rudsak seront notamment de la partie. Touchant une clientèle diversifiée, ces marques locales correspondent à la définition du luxe inclusif que Royalmount vise à offrir à ses visiteurs.

Parmi les marques locales, Browns occupera plus de 5 000 pi², tandis que Moose Knuckle en occupera plus de 3 800 pi². Garage, une des marques de vêtements décontractés pour jeunes femmes qui connaît actuellement une croissance rapide aux États-Unis, occupera quant à elle plus de 3 500 pi².

Royalmount est un projet à usage mixte de 7 milliards de dollars situé au cœur de Montréal. Le projet comprend des commerces, des bureaux, des restaurants et du divertissement, le tout encadrant un parc urbain central. La première phase consistera en un complexe commercial et de style de vie de 824 000 pieds carrés sur deux niveaux. Il s'agira du premier projet multi-usage 100 % carboneutre en Amérique et du plus grand développement de commerce au détail LEED Or au Canada. Réalisé par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, Royalmount souhaite offrir le meilleur des marques et des expériences au marché québécois.

À propos de Carbonleo

Carbonleo est une société privée québécoise de développement et de gestion immobilière, instigatrice d'une approche progressive, centrée sur l'humain et fortement axée sur l'expérience. Inspirée par les plus grands designers et les meilleures pratiques internationales, l'équipe hautement expérimentée de Carbonleo développe des projets immobiliers qui répondent aux aspirations des générations d'aujourd'hui et de demain. Fort du succès de ses précédents projets à usage mixte, Carbonleo demeure engagé à revitaliser Montréal en créant une gamme de projets prometteurs, remarquables, à haute valeur ajoutée et qui s'intègrent harmonieusement aux quartiers dans lesquels ils voient le jour. Fondée en 2012, l'entreprise compte plus de 170 employés et plusieurs projets d'envergure à son actif, dont Quartier DIX30, Royalmount, et Four Seasons Hôtel et résidences privées Montréal. Pour plus d'information sur Carbonleo, visitez www.carbonleo.com

À propos de L Catterton

L Catterton est une entreprise d'investissement axée sur les consommateurs qui occupe une place prépondérante sur le marché et assure la gestion de plus de 33 milliards de dollars dans trois plateformes multiproduits, soit l'investissement en capital, le crédit et l'immobilier. L'équipe de chez L Catterton's, qui compte plus de 200 experts en investissement répartis dans 17 bureaux partenaires, ainsi que des équipes de gestion, s'appuiera sur ses connaissances approfondies, son excellence opérationnelle et son vaste réseau de relations stratégiques pour apporter une valeur ajoutée distinctive à l'ensemble de son portfolio. Fondée en 1989, l'entreprise a fait plus de 250 investissements dans certaines des marques les plus iconiques au monde. Pour plus de renseignements sur L Catterton, rendez-vous sur le site www.lcatterton.com

