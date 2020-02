Saint-Laurent se réjouit du prix national de design urbain remporté pour son corridor de biodiversité

« Toutes nos félicitations aux firmes civiliti, LAND Italia, Table Architecture et Biodiversité Conseil pour ce Prix national de design urbain! Il vient récompenser cette initiative lancée depuis plusieurs années déjà et qui souligne nos efforts en tant que territoire municipal durable. Son but est de reconnecter notre population à la nature et de mieux nous adapter aux changements climatiques. Le corridor de biodiversité, véritable infrastructure verte, bleue et sociale, permettra aux Laurentiens de se déplacer et de se divertir tout en cohabitant avec la nature, dans un contexte urbain pourtant très asphalté au départ. C'est aussi un prix qui s'inscrit dans notre tradition d'architecture innovante et écologique avec de très nombreux bâtiments laurentiens certifiés LEED telle la Bibliothèque du Boisé, seule bibliothèque certifiée LEED Platine au Canada. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Rappelons que ce projet très ambitieux, qui engage Saint-Laurent sur plus de 20 ans, est unique en son genre. En effet, à terme, le corridor s'étendra sur un territoire d'environ 450 hectares, passant par des secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. La vision novatrice de ce projet a été élaborée dans le cadre d'un plan directeur d'aménagement présenté le 22 mai 2019 par les firmes citées plus haut. Il a déjà attiré l'attention de spécialistes internationaux puisqu'il a été présenté en Chine en novembre 2019 à la 5e édition de la Biennale de design de Wuhan.

Ce plan directeur de 180 pages a nécessité près d'un an de travail de la part des 4 firmes retenues à la suite d'un concours national d'architecture de paysage pluridisciplinaire. Son originalité réside notamment dans le fait d'allier architecture de paysage, architecture urbaine, environnement, biodiversité, écologie, culture, art et développement social.

Le corridor reliera les noyaux de biodiversité déjà existants à Saint-Laurent tels que le boisé du parc Marcel-Laurin, le boisé Cavendish -- Raymond-Lasnier -- Beaulac -- Poirier, les parcs‐nature du Bois‐de‐Liesse et du Bois-de-Saraguay ainsi que le ruisseau Brook. Il permettra de restaurer leur connectivité à l'aide d'aménagements favorisant le déplacement de la flore, de la faune et, bien sûr, des humains.

La première phase doit débuter cette année avec des travaux autour des Ateliers municipaux de l'arrondissement, au croisement des boulevards Cavendish et Poirier.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent



Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au cœur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

