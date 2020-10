GEL DE TARIFS POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR EN RÉGIE

« En dépit du contexte de la pandémie, l'administration laurentienne s'est dotée d'un budget solide qui lui permettra de poursuivre ses importants projets entamés ces dernières années visant à assurer un milieu de vie de grande qualité à ses citoyens et citoyennes, a expliqué le maire, Alan DeSousa. Qui plus est, ce budget démontre que les finances de l'arrondissement se portent bien et que notre administration est en mesure de garder le cap. Nous avons cependant fait un effort additionnel pour contrôler les coûts dans l'objectif précis de limiter les impacts financiers et autres de la COVID-19 sur la population. Ceci nous a ainsi permis d'injecter les fonds nécessaires pour poursuivre les actions liées à notre plan de déneigement et également à l'important développement du secteur TOD Bois-Franc en vue de l'arrivée du REM. Après les mois difficiles que nos résidents et résidentes ont vécu en raison du confinement, nous avons également pensé leur offrir un incitatif à prendre soin d'eux en décrétant un gel de nos tarifs pour les activités sportives et de loisir offerts en régie en 2021. »

UN SIXIÈME SECTEUR DE DÉNEIGEMENT

Après les hivers rigoureux des dernières années, l'arrondissement s'était doté en 2019 d'un plan triennal de déneigement de 1,7 M$ dans l'objectif de faire face aux éventuelles hausses de coûts liées au déneigement, mais également d'en améliorer le processus. Pour la dernière année de ce plan, l'arrondissement planifie la création d'un sixième secteur de déneigement, l'embauche d'employés cols-bleus, ainsi que la location de machinerie supplémentaire et l'acquisition de matériels additionnels, entre autres.

Ces deux cadres financiers permettront également à l'arrondissement de poursuivre des projets déjà amorcés comme la création du pôle communautaire Jules-Poitras, l'amélioration de l'expérience citoyenne, la mise à niveau d'installations aquatiques et la modernisation de l'aréna Raymond-Bourque.

PLAN DE RELANCE MUNICIPALE

Si Saint-Laurent a été en mesure de traverser la crise liée à la COVID-19 sans impacts financiers majeurs, le maire DeSousa estime que son administration devra mettre sur pied un projet de relance solide : « Pour préserver ses acquis et soutenir efficacement la relance dans la communauté, Saint-Laurent devra entreprendre pendant la fin de l'année 2020 et également en 2021 une réflexion approfondie sur cette nouvelle réalité, a-t-il souligné. Celle-ci évaluera plus particulièrement ses impacts sur les services de proximité et les attentes des citoyens. Nous souhaitons notamment par cet exercice nous doter d'un plan de relance municipal apte à soutenir efficacement la reprise et les efforts de la communauté autant du côté du développement social qu'économique dans un souci de respect des principes du développement durable. »

FAITS SAILLANTS

Budget 2021

Répartition des principales sources de revenus :

Transferts de la Ville de Montréal : 54 605 700 $

Revenus de taxation locale : 13 896 200 $

Revenus de tarification locale : 4 842 000 $

Affectation de surplus : 344 200 $

Total : 73 688 100 $

Répartition des principales dépenses par activité :

Administration générale : 10 822 700 $

Aménagement, urbanisme et développement : 5 638 400 $

Hygiène du milieu : 5 532 700 $

Loisirs et culture : 30 429 900 $

Santé et bien-être : 1 468 000 $

Sécurité publique : 1 355 100 $

Transport : 18 441 300 $

Total : 73 688 100 $

Actions prioritaires en 2021 : budget de fonctionnement et PDI

Poursuivre le projet d'amélioration de l'expérience citoyenne avec le lancement d'une application destinée aux citoyens.

Poursuivre le projet TOD Bois-Franc avec la préparation d'un programme particulier d'urbanisme conjoint avec l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Poursuivre le développement du projet de pôle communautaire Jules-Poitras en assurant, entre autres, le financement nécessaire.

Revoir les territoires de déneigement et en ajouter un sixième afin d'améliorer les opérations.

Mettre à niveau diverses installations aquatiques.

Compléter la modernisation de l'aréna Raymond-Bourque.

Le budget 2021 ainsi que le PDI 2021-2030 de l'arrondissement de Saint-Laurent seront transmis au conseil municipal de Montréal, en vue de leur adoption prochaine.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

