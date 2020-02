Saint-Laurent s'inquiète du futur de l'usine Bombardier sur son territoire

SAINT-LAURENT, QC, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Saint-Laurent est profondément préoccupé par le futur de l'usine Bombardier située sur son territoire et la perte potentielle de 360 postes d'ici trois ans à la suite de l'opération de cession des activités d'aviation commerciale de Bombardier à Airbus annoncée le 13 février. L'usine, qui comptait encore 3 000 employés il y a quelques années et 1 100 actuellement, passerait ainsi à une position fragile de 740 employés pour un espace de production pourtant inchangé.

« Nous espérons que Bombardier et le gouvernement du Québec pourront nous fournir rapidement des assurances qu'un plan d'action est mis en œuvre pour assurer le futur de l'usine de Saint-Laurent. L'histoire de Saint-Laurent est intrinsèquement liée à celle de l'industrie aéronautique québécoise depuis le vol en 1943 du premier avion Vickers qui deviendra Canadair l'année suivante puis Bombardier aéronautique en 1986. Avec mes collègues du conseil, nous allons suivre cette situation de très près ».

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Au cours des prochains jours, nous échangerons avec les différentes instances concernées afin de bien clarifier tous les détails de cette annonce et d'en mesurer les impacts sur la communauté d'affaires laurentienne. Notre équipe du Développement économique Saint-Laurent a été mandatée dès aujourd'hui à cette fin et entrera en communication avec le gouvernement et Bombardier à ce sujet ».

Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren

