En accord avec le règlement numéro RCA08-08-0001-147 modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage, il sera donc possible sous certaines conditions et moyennant l'obtention des permis nécessaires d'opérer ce type d'établissements qui étaient auparavant interdits dans l'arrondissement. Deux usages distincts sont donc ajoutés par cette modification réglementaire, soit l'usage industriel « fabrication de boissons alcoolisées » et l'usage commercial « microbrasserie et microdistillerie ».

Citation

« Les microbrasseries sont reconnues pour donner de la vitalité aux artères commerciales. Quant aux microdistilleries, cette fabrication artisanale a connu un essor formidable ces dernières années au Québec. Par cette modification réglementaire, nous souhaitons ainsi offrir une expérience encore plus complète aux résidents et aux travailleurs souhaitant profiter de nos secteurs commerciaux et encourager la créativité des brasseurs locaux! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Les candidats souhaitant exercer une activité commerciale de microbrasserie ou de microdistillerie dans un établissement laurentien devront obtenir un certificat d'occupation émis par l'arrondissement. Aussi, toutes les démarches exigées par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec devront également être effectuées.

Les zones commerciales et industrielles désignées pour ces usages ont été retenues avec l'objectif de préserver la quiétude du voisinage. Les boissons produites dans les microbrasseries ou les microdistilleries pourront être vendues pour la consommation sur place ou pour emporter. De leur côté, les industries de fabrication de boissons alcoolisées ne pourront s'implanter à proximité d'une zone résidentielle. Aussi, la superficie de plancher occupée par une microbrasserie ou une microdistillerie sera limitée à 600 mètres carrés.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM).

Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Josée Boudreau, chargée de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, 514 855-6000, poste 4308 / [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 229-1673