SAINT-LAURENT, QC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la COP15 des Nations Unies sur la biodiversité du 7 au 19 décembre à Montréal, Saint-Laurent dévoile sa campagne L'action climatique, c'est ici que ça se passe!

Reprenant le fil de sa stratégie d'avant la pandémie marquée par le Rendez-vous de l'écocitoyen en octobre 2019, Saint-Laurent proposera aux résidents et aux résidentes des solutions concrètes tout au long de cette campagne. Le but est de susciter l'engagement individuel et collectif dans la lutte contre les changements climatiques. À plus long terme, l'objectif de cette campagne, dont la première phase se terminera à la fin de 2023, est d'amener la population de Saint-Laurent à adopter des comportements responsables afin de réduire son empreinte écologique au quotidien.

« Si la pandémie a quelque peu détourné l'attention des enjeux environnementaux, tous les indicateurs nous obligent à passer à un échelon supérieur d'intervention. Il n'y a plus de doute, il faut agir ici et maintenant. Ainsi, chaque petit geste compte et chaque résident et résidente peut contribuer à son échelle et selon ses capacités. C'est pourquoi tout au long de la prochaine année, Saint-Laurent mettra de l'avant diverses solutions pouvant faciliter l'intégration de comportements plus responsables dans la vie de tous les jours. Je compte donc sur l'appui de l'ensemble de la communauté afin de réduire notre impact sur l'environnement tout en protégeant notre biodiversité. Un message que je porterai d'ailleurs également à la COP15, car agir pour la biodiversité, c'est aussi agir pour le climat! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Une programmation variée

Puisque le seul fait de sensibiliser à l'importance des enjeux environnementaux actuels ne semble pas constituer un levier suffisant pour assurer le passage à l'action, l'arrondissement de Saint-Laurent mise sur le déploiement de plusieurs initiatives permettant à la communauté laurentienne de poser des gestes concrets face aux changements climatiques.

La campagne invitera autant la population que la communauté d'affaires à prendre part à ce mouvement collectif par du contenu engageant sur les médias sociaux, des capsules vidéo dynamiques, un guide pratique de gestes écologiques à poser à la maison ou au travail, des programmes de subventions encourageant un mode de vie plus responsable, de l'affichage extérieur, des conférences et événements pour toute la famille.

Deux conférences sont proposées dans les prochains mois:

Tendre vers le zéro déchet

Avec Mélissa de la Fontaine

Samedi 11 février, à 14 h

Bibliothèque du Boisé

Inscription sur montreal.ca/saint-laurent

Je mange de façon durable

Avec le Jour de la Terre

Mardi 14 mars, à 19 h

En ligne

Inscription sur montreal.ca/saint-laurent

Cette stratégie s'inscrit dans le Plan d'urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent adopté il y a un an et qui vise à concrétiser la volonté d'agir de l'administration laurentienne dans la lutte contre les changements climatiques, la réduction des gaz à effet de serre et la protection de la biodiversité pour les dix prochaines années.

