D'autre part, cette nouvelle réglementation cherche à intégrer ces appareils en milieu urbain de manière harmonieuse, c'est-à-dire en protégeant le cadre bâti.

Citation

« Après avoir donné l'exemple avec nos bâtiments écologiques et notre mairie dotée de 45 panneaux solaires, nous sommes fiers de mettre à la disposition de nos citoyens la même possibilité de solutions innovantes et concrètes pour lutter contre l'urgence climatique. Les appareils de production énergétique alternative tels que des panneaux solaires sur les toits en pente en font incontestablement partie. Mais avec cette nouvelle réglementation, nous sommes aussi soucieux de préserver l'harmonie architecturale de notre territoire, réputé pour sa richesse historique. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

L'installation de panneaux solaires sur les toits plats est déjà autorisée depuis 2015 à Saint-Laurent. Désormais, ce sont les toits en pente qui pourront accueillir l'installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques à l'exception des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural.

À noter que ces équipements solaires ne peuvent pas être érigés sur une structure indépendante ou détachée du bâtiment, ni nécessiter l'abattage d'un ou plusieurs arbres.

Dans tous les cas, les installations devront suivre certains objectifs et critères tels que :

la réduction de l'impact visuel depuis la rue tout en favorisant la protection de l'intégralité architecturale du bâtiment et de ses aménagements;

le maintien d'une harmonie du cadre bâti entre chaque unité d'habitation de manière à favoriser une continuité du caractère d'ensemble;

l'utilisation de matériaux durables et de qualité.

Certaines demandes pourraient aussi faire l'objet d'une étude d'ensoleillement, notamment celles dont le bâtiment est composé de plusieurs versants visibles de la voie publique.

Liens connexes

