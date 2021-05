SAINT-LAURENT, QC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal (CIUSSS NIM) et l'arrondissement de Saint-Laurent sont fiers d'annoncer une entente de partenariat. L'objectif de cette entente a pour but ultime de renforcer la prévention et la promotion de la santé. Ce premier partenariat entre le CIUSSS et un arrondissement de son territoire a été créé dans un esprit de collaboration.

Citations



« En tant que territoire municipal durable, nous avons à cœur d'offrir à nos résidents un milieu de vie non seulement convivial, prospère, inclusif et respectueux de l'environnement, mais aussi sain et sécuritaire. La crise sanitaire que nous vivons depuis un an et demi nous rappelle à quel point il est important de protéger notre santé et de promouvoir des saines habitudes de vie au quotidien. Ce partenariat avec le CIUSSS-NIM est donc une évidence pour améliorer encore nos actions et communications respectives au bénéfice de nos populations.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Ce partenariat, officiellement conclu en novembre 2020, constitue une occasion avantageuse d'informer la population des services et activités offerts autant par le CIUSSS NIM que par l'arrondissement de Saint-Laurent. Nous mettrons en commun, pour des informations et des activités en adéquation avec nos missions respectives, nos expertises et canaux de communication. Ceci, au bénéfice des usagers et usagères de nos secteurs»

Frédéric Abergel, président-directeur général du CIUSSS NIM

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses

42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

À propos du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situées dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissementDivision des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, 514 855-6000, poste 4342 / [email protected]; Marie-Hélène Giguère, Conseillère-cadre, bureau des relations avec les médias et affaires publiques, CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal, Courriel : [email protected]; Relations médias : 514 331-3418 ou [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 825-6231; Marie-Hélène Giguère, Relations médias : 514 331-3418 ou [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/saint-laurent