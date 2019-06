Saint-Laurent devient « Ville amie des abeilles »

« Nous sommes extrêmement heureux de recevoir cette reconnaissance qui nous tient vraiment à cœur. Nos équipes ont travaillé très fort au cours des dernières années pour mettre en place des projets en faveur de la protection des insectes pollinisateurs et de leurs habitats. Aujourd'hui, leurs efforts sont reconnus officiellement par un organisme pancanadien et nous en sommes très fiers. », a déclaré le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Le certificat a été remis par la directrice de Bee City Canada, Shelly Candel. « Nous sommes ravis d'accueillir Saint Laurent comme notre première « Ville amie des abeilles » au Québec. Nous souhaitons partager avec le reste du Canada les actions positives pour la sauvegarde des pollinisateurs entreprises par Saint Laurent. Nous pouvons tous être inspirés par cette communauté proactive en termes de protection de la biodiversité. », a mentionné Mme Candel.

L'arrondissement de Saint-Laurent rejoint ainsi plusieurs villes canadiennes dont Toronto, Oshawa et Niagara Falls à avoir adhéré à ce programme.

Actions concrètes en faveur des pollinisateurs

De nombreux projets ont été mis en place depuis les dernières années en matière de protection de la diversité biologique, autant pour la faune que pour la flore. Réalisés en collaboration avec les organismes locaux, ces initiatives visent la création d'habitats propices aux pollinisateurs pour favoriser leur survie et la sensibilisation citoyenne sur l'importance de protéger ces derniers.

Parmi les projets majeurs de protection des pollinisateurs mentionnons le projet de conservation et de protection du boisé du parc Marcel-Laurin, la plantation de végétaux variés en priorisant les plantes nectarifères dans les espaces verts publics, la signature en 2017 de l'Engagement des maires pour la sauvegarde des monarques - Ville amie des monarques ainsi que la création de la toute première station Monarch Watch montréalaise au boisé du parc Marcel-Laurin.

Semaine des pollinisateurs du 17 au 23 juin

Lors de sa séance du 4 juin dernier, le conseil de Saint-Laurent a adopté une déclaration afin de proclamer officiellement la Semaine des pollinisateurs du 17 au 23 juin sur son territoire. L'arrondissement reconnaît ainsi officiellement l'urgence d'agir pour protéger les populations d'abeilles et d'autres pollinisateurs qui ont considérablement baissé à l'échelle de la planète en raison, entre autres, de la fragmentation des habitats naturels, de l'utilisation de pesticides et des changements climatiques. Il prend ainsi un engagement concret pour poser des gestes rapidement et localement afin d'aménager des espaces favorisant la survie de ces espèces.

Durant cette semaine, trois activités gratuites seront offertes aux résidents.

Mardi 18 juin de 14 h à 16 h 30 Initiation au tricot : Tricoter une abeille Parc Chamberland Samedi 22 juin de 10 h 30 à 13 h Peinture à l'huile sur chevalet sur le thème des abeilles. Bassin de la brunante Annulé en cas de pluie Samedi 22 juin de 14 h à 16 h Bibliothèque du Boisé Atelier éducatif À la découverte des insectes pollinisateurs Avec l'organisme GUEPE

