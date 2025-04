Saint-Laurent a réalisé 95 % de ses projets prioritaires 2024

SAINT-LAURENT, QC, le 10 avril 2025 /CNW/ - Saint-Laurent a déposé un excellent bilan annuel pour son Plan stratégique, puisque 95 % des 133 projets retenus en 2024 ont été complétés ou sont en voie de l'être.

Parmi les projets réalisés en 2024, la murale Courtepointe de Cyrielle Tremblay située au 1, boulevard de la Côte-Vertu, célèbre le vivre-ensemble pour souligner la richesse culturelle et historique de Saint-Laurent. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

« Nous sommes fiers d'annoncer que la majorité des projets prioritaires pour 2024 ont été réalisés. Nous avons travaillé sans relâche pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Ces réalisations montrent notre engagement envers un développement durable, une transition écologique réussie, et la création d'un milieu de vie inclusif. Nous restons déterminés à répondre aux besoins de notre communauté tout en promouvant des initiatives innovantes pour un avenir prospère et durable. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent.

Faits saillants

Sur les projets planifiés en 2024, 105 ont été complétés avec succès, 20 projets sont en cours, avec des progrès attendus dans les mois à venir, et 8 projets ont été reportés.

Parmi les projets réalisés, les initiatives suivantes représentent quelques exemples visant à favoriser la création d'un milieu de vie inclusif, à améliorer la trame urbaine et la mobilité durable et à soutenir l'économie responsable :

Modification réglementaire pour la protection des oiseaux visant à réduire les risques de collisions dans les vitres des nouveaux bâtiments.

En juin, le conseil a adopté de nouveaux critères pour concevoir des bâtiments et des aménagements paysagers favorisant la protection des oiseaux, notamment près des milieux naturels. Cette modification s'est accompagnée d'une campagne de sensibilisation qui se poursuit en 2025.

À l'automne, 5612 nouvelles adresses ont reçu des bacs bruns. Lors d'un porte-à-porte, les résidents ont également reçu un bac de comptoir et un dépliant explicatif.

Adoptée en octobre, cette mesure applicable aux industries, commerces et institutions vise à protéger les écosystèmes, renforcer la sécurité routière, favoriser la santé publique et améliorer l'efficacité énergétique.

Plus de 1,5 M$ ont été investis l'an dernier avec la Ville de Montréal pour améliorer la sécurité des déplacements à Saint-Laurent , notamment près des écoles. Cela inclut l'aménagement de huit saillies de trottoir, l'installation de 30 dos d'âne, et la surélévation de trois traverses piétonnes et de deux intersections.

Au total, environ 80 personnes, incluant des enfants, ont pu se prononcer sur l'accessibilité, l'inclusivité et la sécurité de ces lieux. L'information recueillie servira à la conception et à la construction d'espaces polyvalents à l'arrière de la bibliothèque.

Située au 1, boulevard de la Côte-Vertu, cette œuvre nommée Courtepointe et réalisée par Cyrielle Tremblay est le fruit d'un projet financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Projets pour 2025

Cette année marque la dernière phase de réalisation de la planification stratégique 2022-2025. Quelques projets sont encore en cours et seront achevés dans les prochains mois.

Nos équipes travaillent également déjà sur la prochaine planification stratégique, qui sera tout aussi ambitieuse que la précédente, toujours en gardant à cœur le bien-être de la population.

Saint-Laurent dévoilera sous peu les nouveaux projets rassembleurs et bénéfiques pour la collectivité.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

