Saint-Honoré - Sécurisation du boulevard Martel à l'intersection du chemin Saint-Marc

SAGUENAY, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, annoncent une série de mesures visant à sécuriser davantage les déplacements à l'intersection du boulevard Martel et du chemin Saint-Marc, à Saint-Honoré. Une annonce rassurante pour la sécurité des usagers de cette route, dont se réjouissent le député François Tremblay et la ministre régionale Andrée Laforest.

Les interventions à venir au cours des prochains jours comprennent :

le réaménagement des voies, dans le but de sécuriser les mouvements de virage à gauche et d'éliminer les manœuvres d'évitement;

la réduction de la limite de vitesse à 80 km/h entre les chemins des Visons et Saint-Marc ;

; l'ajout d'éclairage sur près de 3 km sur le boulevard Martel, soit entre la rue Fabien et le chemin de la Carrière, et entre les chemins des Visons et des Ruisseaux;

l'installation, à l'automne, de deux panneaux clignotants indiquant la présence de grande faune, soit un dans chaque direction du boulevard;

l'amélioration de la signalisation, qui permettra d'augmenter la sécurité des usagers et d'assurer la fluidité de la circulation.

Citations

« La sécurité des usagers de la route est une priorité pour notre gouvernement. Par conséquent, les actions concrètes que nous posons aujourd'hui afin de rendre plus sûre l'intersection du boulevard Martel et du chemin Saint-Marc montrent notre volonté d'agir. Comme le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 le précise, notre objectif est de réduire à zéro les accidents graves et les décès. Nous sommes donc déterminés à rendre notre réseau routier plus sécuritaire à la grandeur du Québec, en continuant de bonifier nos infrastructures de transport. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis enchanté de l'annonce d'aujourd'hui, qui est une preuve du travail important réalisé par l'ensemble des parties prenantes de ce dossier. La circonscription de Dubuc comprend un vaste système routier qui nécessite une collaboration permanente entre différents acteurs afin de le rendre plus sûr. »

François Tremblay, député de Dubuc

Faits saillants

En 2023, le Ministère a : prolongé la zone où la limite de vitesse est de 50 km/h sur le boulevard Martel, soit entre le chemin du Volair et l'entrée de la ville; ajouté un panneau clignotant sur le boulevard, entre les chemins des Ruisseaux et du Volair, afin de mettre en évidence la limite de vitesse dans ce secteur.

Le Ministère poursuivra au cours des prochains mois une étude d'opportunité portant sur l'intersection en question afin de savoir si d'autres modifications pourraient être apportées pour améliorer la sécurité des usagers de la route.

Le débit de circulation dans ce secteur est en moyenne de 12 200 véhicules par jour.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable; Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean