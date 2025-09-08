Saint-Cuthbert - Travaux de réparation de la chaussée sur l'autoroute 40 en direction est

QUÉBEC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de la chaussée de l'autoroute 40 en direction est, à Saint-Cuthbert, débuteront dès ce soir. Ces travaux de réparation permettront d'effectuer des correctifs à la dalle du pont d'étagement situé au-dessus de la rivière Chicot.

Entraves et gestion de la circulation

Les interventions de réparation de cette dalle s'effectueront à partir de 20 h ce soir et devraient être terminées d'ici vendredi. La circulation se fera à contresens sur la chaussée en direction ouest à raison d'une voie par direction et la limite de vitesse abaissée variera entre 70 et 90 km/h. La largeur des voies disponibles sera de 4,2 mètres.

Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le Ministère remercie les usagers de leur compréhension.

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724