Des fermetures au pont Charles-De Gaulle, du 30 janvier au 2 février

LAVAL, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de fermetures de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), à la hauteur du pont Charles-De Gaulle reliant Montréal et Terrebonne, durant la fin de semaine du 30 janvier au 2 février. Ces entraves sont nécessaires dans le cadre des travaux de réparation qui sont en cours.

Gestion de la circulation

Du vendredi 30 janvier, à 21 h 30, au lundi 2 février, à 4 h

Entraves au pont Charles-De Gaulle du 30 janvier au 2 février 2026. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture d'une voie sur trois de l'autoroute 40, en direction est et ouest, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin Saint-Charles) à Terrebonne.

La largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier.

La limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l'autoroute 40, dans les deux directions.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

À noter que ce chantier peut faire l'objet d'une surveillance policière et un radar pédagogique sera installé. Cette initiative a pour but d'assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

