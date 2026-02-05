Début des travaux de reconstruction du pont d'étagement de l'A-520, au-dessus du boulevard Cavendish, à compter du 10 février 2026

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 (Côte-de-Liesse), au-dessus du boulevard Cavendish, s'amorceront dès le 10 février 2026. Les entraves majeures à la circulation seront mises en place à compter du mois de mars 2026.

Le chantier sera réalisé en plusieurs phases :

Reconstruction du pont d’étagement de l’A-520, au-dessus du boulevard Cavendish, dès le 10 février 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Février 2026 : mobilisation du chantier et travaux préparatoires.

Mars à septembre 2026 : reconstruction des voies de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse) dans les deux directions.

Septembre à décembre 2026 : reconstruction des voies rapides.

Printemps 2027 : travaux de parachèvement.

Entraves et gestion de la circulation

Entre le 17 février et le mois de mars 2026

Fermetures partielles des voies rapides et de desserte de l'autoroute 520 en direction est entre la rue Barr et le chemin Dalton.

Pour les véhicules lourds seulement, interdiction de virage à droite de la rue Barr vers la voie de desserte de l'autoroute 520 en direction est pendant la fin de semaine du 20 au 23 février.

De mars à septembre 2026

Fermeture complète du chemin de la Côte-de-Liesse en direction ouest, entre les rues Isabey et Migneron, et en direction est, entre la rue Merizzi et le chemin Dalton. Pendant la fermeture des voies de desserte, la circulation sera déviée sur les voies rapides. Cette configuration permettra le maintien de la circulation dans cet axe stratégique lors de la réalisation des travaux.

Fermeture partielle du boulevard Cavendish. Une voie par direction sera disponible sur le boulevard Cavendish pendant les travaux. Fermetures complètes du boulevard Cavendish à prévoir de nuit lors de la démolition des ponts d'étagement.

Fermeture de la rue Isabey en direction sud.

D'autres entraves sont à prévoir de septembre à décembre 2026 pour la reconstruction du pont d'étagement des voies rapides de l'autoroute 520. Celles-ci seront précisées par voie de communiqués de presse dès qu'elles seront connues. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination, notamment vers l'aéroport.

Le début de ces entraves pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724