Saine gestion des finances publiques : La Ville de Montréal maintient sa cote de crédit AA

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer le maintien de sa cote de crédit AA. Les principales agences de notation financière Moody's, S&P Global Ratings et DBRS Morningstar sont arrivées au même constat : Montréal maintient son excellente cote de crédit. L'ensemble des rapports soulignent qu'en raison d'une saine gestion financière, la Ville soutient ses résultats opérationnels positifs et continus.

« Le maintien de notre cote de crédit est attribuable aux efforts constants faits par notre administration pour conserver la santé financière de notre métropole. Le résultat montre non seulement que la Ville est fiable sur le plan de la gestion des finances, mais qu'elle parvient aussi à limiter la hausse du fardeau de la dette, malgré le contexte économique difficile et la montée de l'inflation, ce qui est prometteur pour l'avenir. Nous continuons de faire preuve de rigueur afin d'offrir à la Ville des finances saines, qui nous permettent de soutenir la population montréalaise à la hauteur de ses besoins », a déclaré Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances.

« C'est positif de voir que notre cote de crédit reste stable malgré la pandémie et les situations économiques actuelles qui font souffler des vents contraires. Cela montre que nous sommes capables de tirer notre épingle du jeu. Nous nous efforçons constamment de gérer les finances publiques montréalaises de façon rigoureuse et responsable et la bonne nouvelle de Moody's, S&P Global Ratings et DBRS Morningstar vient le confirmer. La Ville réaffirme qu'elle est une emprunteuse de choix et fiable pour une nouvelle année », a ajouté le directeur général de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne.

La Ville de Montréal continuera de mettre en œuvre son plan et ses efforts pour maintenir sa bonne cote de crédit. Rappelons que S&P Global Ratings avait revu à la hausse la cote de crédit de la Ville en 2022, la faisant passer de AA- à AA, et avait ainsi rejoint le niveau de notation de Moody's.

