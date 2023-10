SAIL Plein Air Inc. lance reSAIL : une plateforme de revente en ligne simple, sécuritaire et efficace destinée aux amateurs de plein air

Faits saillants

resail.ca : un site transactionnel de revente d'articles de plein air qui met en relation les vendeurs et les acheteurs au Canada

Des vêtements, des chaussures et des équipements de plein air de seconde main à l'effigie des plus grandes marques

Des conseils et des astuces pour prolonger la vie de ses articles

Une initiative qui incite les amateurs de plein air à réfléchir à leur choix et à adopter des habitudes de consommation responsables

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - SAIL Plein Air, la plus grande destination plein air, lance reSAIL, une plateforme de revente en ligne simple, sécuritaire et efficac e pour les consommateurs, autant pour le vendeur que pour l'acheteur. Accessible via le site resail.ca, la plateforme répond ainsi aux besoins croissants des amateurs de plein air à la recherche de produits de seconde main qui souhaitent adopter des habitudes de consommation responsables et réaliser des économies sur un vaste éventail d'articles de plein air encore fiables et performants à l'effigie des grandes marques.

« La revente fait dorénavant partie intégrante des habitudes de consommation, en raison notamment de ses bénéfices écologiques et économiques. À l'écoute des tendances et des besoins des consommateurs qui évoluent et ayant le plein air dans son ADN depuis plus de 40 ans, SAIL est fière d'inclure cette pratique écoresponsable dans son offre globale. Il s'agit d'une étape importante de notre chemin pour créer une entreprise plus responsable et plus durable. Nous apprenons à mieux faire tous les jours. », a déclaré Norman Décarie, président et chef de la direction de SAIL Plein Air Inc.

En effet, de plus en plus de marques offrent des produits toujours plus écoresponsables et durables. Malgré cela, de nombreux garages et garde-robes regorgent de vêtements et d'équipements qui ne servent plus, même s'ils n'attendent qu'une chose: vivre de nouvelles histoires. SAIL a créé reSAIL pour que ces produits délaissés vivent de nouvelles aventures dans d'autres mains. SAIL fait preuve de leadership en proposant une plateforme de revente, exclusivement en ligne, spécialisée dans les articles de plein air.

reSAIL permet à tous les résidents canadiens de vendre leurs vêtements, chaussures, sacs et équipements de camping anciens et actuels (tente, abri, sac de couchage) à l'exception des équipements de sécurité, des produits d'usage personnel, des combustibles et des produits alimentaires. Une liste de marques et de produits de plein air autorisés facilitera la sélection et la mise en ligne des articles pour les vendeurs.

Blogue : conseils et astuces

On retrouve également sur la plateforme resail.ca un blogue proposant des conseils et des astuces pour entretenir et prolonger la vie des produits. Les consommateurs pourront notamment en apprendre davantage sur la façon de reconnaître et d'acheter des vêtements de qualité, de soigner leur lavage, de les conserver dans les meilleures conditions et de leur offrir une seconde vie.

Carte-cadeau ou paiement en espèce

La plateforme reSAIL suggère un prix de vente au vendeur mais, au final, c'est ce dernier qui détermine le prix de son article. Une fois l'article vendu, le vendeur reçoit une étiquette de livraison qu'il imprime et appose sur le colis afin d'envoyer l'article. Lorsque l'article est approuvé par l'acheteur, le vendeur peut choisir entre une carte-cadeau SAIL ou un paiement en espèces.

À propos de SAIL Plein Air Inc.

Entreprise québécoise fondée il y a plus de 40 ans, SAIL Plein Air Inc. emploie près de 1 300 personnes à son siège social de Laval et dans ses 12 magasins sous l'enseigne SAIL, dont huit au Québec et quatre en Ontario, ainsi qu'un site transactionnel (sail.ca) qui dessert l'ensemble du Canada.

