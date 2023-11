Saguenay-Lac-Saint-Jean - Deux syndicats du transport scolaire s'entendent avec leur employeur

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce mercredi 15 novembre, le Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN et le Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN ont tous deux accepté respectivement à hauteur de 64 % et 87,5 % l'hypothèse de règlement déposée hier par le conciliateur.

« En plus de la rétroactivité salariale de 4,45 % pour l'année 2022-2023, nous préservons notre horaire de travail de 40 heures garanties. Selon les échelons, les augmentations obtenues varient de 6 à 24 %, rétroactivement au début de 2023. L'ajout d'une prime de reconnaissance nous fait atteindre 25 $ l'heure pour les plus anciens. Finalement, nous avons également obtenu une majoration de 20 % de nos allocations et indemnités pour les repas ainsi qu'une augmentation graduelle du pourcentage octroyé aux chauffeuses et chauffeurs pour les voyages spéciaux », déclarent conjointement Jean-Denis Simard, président du Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN et Donald Simard, président du Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN.

« Les travailleuses et travailleurs de ces deux grands syndicats ont lutté afin d'obtenir une bonification tout à fait méritée de leurs conditions de travail. Elles et ils rejoignent ainsi des milliers de salarié-es dans ce secteur qui, grâce à leur mobilisation, contribue à améliorer le niveau de vie de tout un secteur qui a longtemps manqué de reconnaissance. Il y a une nouvelle norme salariale dans ce secteur et tous les employeurs doivent bien en prendre note », ajoute Frédéric Brun, président par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. »

« Nous sommes très heureux d'avoir été aux côtés et soutenu l'importante lutte de ces femmes et de ces hommes qui accomplissent un travail difficile chaque matin où des milliers d'élèves doivent se rendre à leur école. La mobilisation exemplaire de ces conductrices et conducteurs tout au long de leur grève a porté ses fruits et les membres peuvent être fiers d'avoir obtenu de tels gains », conclue Manon Tremblay, présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN

À propos

Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe 148 membres alors que le Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN en regroupe 77. Les deux unités sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe quelque 160 syndicats de la région et représente 16 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, [email protected], Communications - Confédération des syndicats nationaux, 514 894-1326