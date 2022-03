SAGES-FEMMES Unanimes, les députés enjoignent le gouvernement à négocier

MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW/ - Par un vote unanime, l'Assemblée nationale du Québec a enjoint mercredi le gouvernement caquiste à négocier avec le Regroupement des sages-femmes du Québec (RSFQ), qui sont sans contrat de travail depuis deux ans.

« Nous allons enfin pouvoir commencer à négocier, s'est réjouie la présidente du RSFQ, Josyane Giroux. Après 24 mois sans véritable discussion, il est plus que temps d'obtenir la reconnaissance professionnelle que nous méritons. »

Adoptée « sans débat », la motion a été introduite au Salon bleu par la députée solidaire de Rouyn-Noranda, Émilise Lessard-Therrien. Trois ministres concernés par la négociation ont voté en faveur de son adoption : Christian Dubé (ministre de la Santé et des Services sociaux), Lionel Carmant (ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux), et Sonia Lebel (présidente du Conseil du trésor). Les cinq partis politiques représentés à l'Assemblée et les 101 députés présents ont appuyé la motion.

Cette motion appelle à débuter les négociations « sans délai » et reconnaît « le travail exceptionnel » de ces professionnelles de la santé et « les avantages connus du suivi sage-femme ».

Depuis mars 2020, seulement quelques rencontres avaient eu lieu entre le Regroupement et les autorités du ministère de la Santé et des Services sociaux. Jusqu'à maintenant, les négociateurs gouvernementaux affirmaient qu'ils n'avaient aucun mandat pour négocier et donc, aucune offre à proposer.

Plus de 4500 courriels inondent les bureaux ministériels

Plus tôt en journée mercredi, les sages-femmes ont envoyé plus de 4500 courriels aux membres du Conseil des ministres. « Après deux ans sans négo, ont-elles écrit, le travail doit commencer. »

« Le Conseil des ministres a le pouvoir d'ordonner au Conseil du trésor de déposer une réponse à nos demandes, a rappelé la présidente du RSFQ. Avec la motion unanime de l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a plus de faux-fuyant. »

« Dans le contexte difficile qui sévit présentement en obstétrique, il est totalement inacceptable que la CAQ laisse traîner la négociation, a ajouté le président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), Danny Dubé. Il est grand temps que le gouvernement démontre que les familles sont une priorité en donnant des mandats clairs à sa table de négociation. La patience à des limites. »

À propos

Le RSFQ est l'association professionnelle des sages-femmes du Québec depuis maintenant 25 ans. Le regroupement représente plus de 240 sages-femmes qui exercent leur profession dans les maisons de naissance ou les services sage-femme rattachés aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

Le Regroupement est appuyé par la Fédération des professionnèles (FP-CSN) qui regroupe 9000 membres dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des organismes gouvernementaux, de l'économie sociale et de l'action communautaire, ainsi que dans le secteur privé.

SOURCE CSN

Renseignements: Laurent Soumis, conseiller à l'information, Cellulaire : 514 863-1136, [email protected]