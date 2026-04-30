TORONTO, le 30 avril 2026 /CNW/ - Sagen MI Canada Inc. (la « Société ») (TSX : MIC.PR.A) a déclaré aujourd'hui un résultat net de 118 millions de dollars pour le premier trimestre de 2026.

Résultats financiers du premier trimestre de 2026

Le résultat net s'est établi à 118 millions de dollars, en baisse de 13 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse du résultat des activités d'assurance et de la hausse des charges financières d'assurance, le tout contrebalancé par l'augmentation des produits de placement.

Dividendes sur les actions privilégiées

La Société a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,3375 $ par action privilégiée de catégorie A, série 1, payable le 30 juin 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 15 juin 2026.

La Société désigne la totalité ou une partie des dividendes versés ou réputés être versés aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral, provincial ou territorial du Canada comme des « dividendes déterminés », sauf indication contraire portant sur les dividendes versés après le présent avis, et informe par les présentes tous les bénéficiaires de tels dividendes de cette désignation.

À compter du 27 mars 2026, par suite des modifications apportées à la Loi sur les sociétés d'assurance, les porteurs d'actions privilégiées de catégorie A, série 1, ne recevront plus les avis de convocation aux assemblées des actionnaires ni n'auront le droit de voter à ces assemblées, mais leurs droits aux dividendes et leurs droits de rachat demeureront inchangés.

Résultats d'exploitation détaillés

Pour en savoir davantage sur les résultats d'exploitation de la Société, veuillez lire le rapport de gestion de la Société déposé sur SEDAR+ et disponible à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le présent communiqué, ainsi que les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et le rapport de gestion pour le premier trimestre de 2026 de la Société sont également affichés sur le site Web de la Société, à la section Relations avec les investisseurs (https://www.sagen.ca/fr/a-propos-de/relations-avec-les-investisseurs/). Les investisseurs sont invités à examiner ces documents.

À propos de Sagen MI Canada Inc.

Sagen MI Canada Inc., qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, la Compagnie d'assurance d'hypothèques Sagen Canada (qui exerce ses activités sous la dénomination SagenMC), est l'assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels le plus important au Canada. La Société fournit de l'assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, facilitant l'accession à la propriété pour les acheteurs d'une première résidence. Sagen se différencie par l'excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement innovante et une solide structure de gestion du risque. Grâce à son leadership éclairé et à l'attention qu'elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire, Sagen appuie le marché de l'habitation depuis plus de deux décennies. Au 31 mars 2026, le total de l'actif de la Société s'élevait à 6,9 milliards de dollars et ses capitaux propres se chiffraient à 2,8 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sagen.ca.

Personnes-ressources :

Investisseurs - Amit Chalam, 905-287-5393 [email protected]

Médias - Remco Appel, 647-880-0724 [email protected]

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SOURCE Sagen Mortgage Insurance Company Canada