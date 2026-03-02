TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Sagen MI Canada Inc. (la « Société ») (TSX : MIC.PR.A) est heureuse d'annoncer que S&P Global Ratings (« S&P ») a amélioré la notation de la Société de BBB+ à A-, S&P étant d'avis que les restrictions réglementaires potentielles applicables aux paiements de sa société en exploitation sont faibles. S&P met également l'accent sur la perspective stable de la Société et s'attend à ce que celle-ci maintienne une position concurrentielle solide grâce à une part importante du marché et à une excellente structure du capital, soutenues par un revenu d'exploitation élevé.

Par conséquent, S&P a augmenté sa notation sur les créances prioritaires actives et les créances subordonnées de la Société ainsi que les actions privilégiées émises par la Société, tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessous :



Débentures Billets hybrides

Actions

privilégiées

Série 4 Série 5 Série 7 Série 6

Ancienne notation S&P BBB+, stable BBB+, stable BBB+, stable BBB-, stable P-2 (faible), stable Nouvelle notation S&P A-, stable A-, stable A-, stable BBB, stable P-2, stable

« Nous avons haussé les notations de Sagen MI Canada Inc. parce que nous croyons que les restrictions réglementaires potentielles applicables à la distribution des paiements effectués par les divisions d'assurances en exploitation de Sagen à sa [société de portefeuille inactive] sont faibles » a déclaré S&P dans son communiqué publié le 2 mars 2026 pour expliquer le raisonnement de ces modifications.

La Société est également notée par DBRS Ratings Limited (« DBRS »). La note d'émetteur accordée par DBRS à la Société est A (élevée) et demeure inchangée.

À propos de Sagen MI Canada Inc.

Sagen MI Canada Inc., qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, la Compagnie d'assurance d'hypothèques Sagen Canada (faisant affaire sous le nom de SagenMC), est l'assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels le plus important au Canada. La Société offre une assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels canadiens, ce qui facilite l'accession à la propriété pour les acheteurs d'une première maison. Sagen se distingue par l'excellence de son service à la clientèle, sa technologie de traitement innovante et un solide cadre de gestion du risque. Grâce à son leadership éclairé et à l'attention qu'elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire, Sagen appuie le marché de l'habitation depuis plus de deux décennies. Au 31 décembre 2025, la Société avait un actif total de 6,9 milliards de dollars et des capitaux propres de 2,8 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez www.sagen.ca.

Personnes-ressources :

Investisseurs - Amit Chalam, 905 287-5393 [email protected]

Médias - Jim Spitali, 905 287-5307 [email protected]

Sagen MI Canada et Sagen sont des marques de commerce détenues par Sagen MI Canada Inc.

SOURCE Sagen Mortgage Insurance Company Canada