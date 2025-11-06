TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Sagen MI Canada Inc. (la « Société ») (TSX : MIC.PR.A) a déclaré aujourd'hui un résultat net de 119 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2025.

Résultats financiers du troisième trimestre de 2025

Le résultat net s'est chiffré à 119 millions de dollars, en baisse de 27 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des produits des activités d'assurance et de la baisse des produits des placements.

Dividendes sur les actions privilégiées

La Société a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,3375 $ par action privilégiée de catégorie A, série 1, payable le 31 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 15 décembre 2025.

La Société désigne la totalité ou une partie des dividendes versés ou réputés être versés aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral, provincial ou territorial du Canada comme des « dividendes déterminés », sauf indication contraire portant sur les dividendes versés après le présent avis, et informe par les présentes tous les bénéficiaires de tels dividendes de cette désignation.

Résultats d'exploitation détaillés

Pour en savoir davantage sur les résultats d'exploitation de la Société, veuillez lire le rapport de gestion de la Société déposé sur SEDAR+ et disponible à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le présent communiqué ainsi que les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et le rapport de gestion pour le troisième trimestre de 2025 de la Société sont également affichés sur le site Web de la Société, à la section Relations avec les investisseurs (https://www.sagen.ca/fr/a-propos-de/relations-avec-les-investisseurs/). Les investisseurs sont invités à examiner ces documents.

À propos de Sagen MI Canada Inc.

Sagen MI Canada Inc., qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, la Compagnie d'assurance d'hypothèques Sagen Canada (qui exerce ses activités sous la dénomination SagenMC), est l'assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels le plus important au Canada. La Société fournit de l'assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, facilitant l'accession à la propriété pour les acheteurs d'une première résidence. Sagen se différencie par l'excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement innovante et une solide structure de gestion du risque. Grâce à son leadership éclairé et à l'attention qu'elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire, Sagen appuie le marché de l'habitation depuis plus de deux décennies. Au 30 septembre 2025, le total de l'actif de la Société s'élevait à 7,0 milliards de dollars et ses capitaux propres se chiffraient à 2,8 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sagen.ca/fr/.

Personnes-ressources :

Investisseurs - Amit Chalam, 905-287-5393 [email protected]

Médias - Remco Appel, 647-880-0724 [email protected]

Sagen MI Canada et Sagen sont des marques de commerce appartenant à Sagen MI Canada Inc.

