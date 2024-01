MISSISSAUGA, Ontario, 30 janvier 2024 /CNW/ - Safe-Guard Canada, Ltd., le principal fournisseur de produits de protection personnalisés pour les secteurs de l'automobile, des sports motorisés, des véhicules récréatifs et de la marine, a annoncé le lancement de son site Web repensé. Cela témoigne de la transformation numérique de l'entreprise d'un administrateur tiers à une plateforme de produits de protection qui offre un service sans friction, une qualité constante et des solutions axées sur le client.

Cette transformation est le résultat d'une stratégie numérique ciblée conçue pour tirer parti de données recueillies pendant 30 ans et des applications de l'entreprise qui orientent les mesures clés, les décisions d'affaires et l'amélioration des capacités de service. À l'avant-garde du secteur de la finance et des assurances, Safe-Guard Products Canada offre des produits et des solutions de protection qui favorisent une croissance durable et évolutive.

« Dans le marché actuel, une approche universelle en matière de produits de protection ne suffit pas, surtout si l'on tient compte des différents groupes générationnels qui font augmenter les dépenses », explique Randy Barkowitz, chef de la direction de Safe-Guard. « Depuis de nombreuses années, nous avons entrepris de transformer l'industrie, de stimuler l'innovation et d'améliorer la transparence. Notre passage d'un administrateur tiers à une plateforme de produits de protection nous permet de croître avec nos clients, au rythme de l'évolution de leurs besoins au fil du temps. »

Au service d'une clientèle diversifiée, l'entreprise a adopté sans réserve les changements au sein de l'industrie de la finance et des assurances pour répondre à la demande du marché des propriétaires de véhicules. La transformation numérique de l'entreprise tient compte des grands changements qui se produisent dans l'ensemble du secteur de l'automobile, promettant de redéfinir de manière dynamique le paysage de l'industrie pour le mieux.

« Le nouveau site Web est une puissante représentation de notre entreprise, de notre personnel et de notre engagement envers l'innovation », a déclaré David Pryor, président de Safe-Guard. « Grâce à l'intégration des données et à des analyses avancées, nous avons réussi à transformer Safe-Guard en une plateforme de produits de protection qui favorisera une croissance durable et évolutive pour nos clients. »

L'engagement de Safe-Guard en faveur de l'innovation et de l'orientation client lui a permis de se positionner comme chef de file dans le secteur de la finance et des assurances, et le nouveau site Web témoigne de son engagement à répondre aux besoins changeants de ses clients. Ce dévouement inébranlable demeure essentiel au moment où l'entreprise passe à une nouvelle ère en tant que plateforme de produits de protection.

À propos de Safe-Guard Products Canada

Safe-Guard Products Canada, une entreprise fondée en 2001 et établie à Mississauga, en Ontario, est la seule plateforme de produits de protection de véhicules de marque dans le domaine des finances et de l'assurance pour les secteurs de l'automobile, des véhicules récréatifs et des motocyclettes/sports motorisés, et de la marine. L'entreprise conçoit, commercialise et gère des programmes de la plus haute qualité qu'elle combine à des équipes de marketing de pointe, des équipes de vente et de formation spécialisées, des solutions technologiques de pointe et un service à la clientèle complet. Safe-Guard est un fier partenaire des fabricants d'équipement d'origine (FEO), des principaux groupes de concessionnaires et des détaillants partout au Canada. Visitez safe-guardproducts.com pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327301/Safe_Guard_Products_Canada_Logo.jpg

SOURCE Safe-Guard Products International

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Caudill Miller, directeur du marketing, [email protected]